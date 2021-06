Przedstawiciel Stali Kraśnik uniemożliwił rozegraniu meczu piłki nożnej kobiet. Wszedł na murawę i nie chciał z niej zejść

- Jesteśmy zniesmaczeni tym zachowaniem - przyznaje Radosław Ostrowski, prezes Stelli. - Wynajmujemy boiska na takich samych prawach i zasadach jak Stal. Wszystko było uzgodnione, a nasza gra na płycie głównej miała być uzależniona od pogody. Świeciło słońce i było ciepło, więc nie pojawiły się żadne przeciwskazania, by nie rozegrać meczu. Niestety, działacz Stali to uniemożliwił, ponieważ nie chciał zejść z murawy. Sędzia nie mógł rozpocząć spotkania, gdy na płycie stała osoba postronna, więc byliśmy zmuszeni przenieść się na boczne boisko, ponieważ w przeciwnym wypadku zostalibyśmy ukarani walkowerem - dodaje.

Co było przyczyną zachowania przedstawiciela Stali? Mężczyzna twierdził, że panie zniszczą murawę, na której kilka godzin później ma zagrać mecz ligowy reprezentowana przez niego drużyna. Nie pomogły prośby i tłumaczenia oraz pojawienie się przedstawiciela MOSiRu, który przyjechał, by udowodnić, że Stella wynajęła obiekt zgodnie z przepisami, a wedle umowy Stal miała korzystać ze stadionu dopiero od godziny 15:00. Zgodnie z planem, spotkanie z udziałem kobiecych zespołów zakończyłoby się około 120 minut wcześniej. Działacz niebiesko-żółtych był nieugięty wobec wszelkich argumentów i nie chciał zejść z boiska, nawet pomimo faktu, że na stadion wezwano policję. Funkcjonariusze nie zdecydowali się jednak na wyprowadzenie go siłą.