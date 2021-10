Przedstawiciele Cechu Rzemieślniczego z zarzutami korupcyjnymi. Lubelskie CBA zatrzymało pięciu podejrzanych

Jak czytamy w komunikacie przesłanym przez Wydział Komunikacji Społecznej CBA, dwójka przedstawicieli zarządu Cechu Rzemieślniczego przekazała łapówkę funkcjonariuszowi publicznemu. Funkcjonariusze CBA zatrzymali te dwie osoby na terenie województwa łódzkiego, bezpośrednio po przekazaniu przez nich 10 tys. zł w zamian za korzystną sprzedaż nieruchomości.

- „Gratyfikacja” stanowiła część z obiecanych 20 tys. zł - czytamy w przesłanej informacji.

Zebrane w sprawie dowody przekazano do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, gdzie zapadła decyzja o wszczęciu śledztwa i prowadzenia go przez CBA. Podczas dalszych czynności do sprawy zatrzymano kolejnych trzech przedstawicieli cechu, którzy działali w porozumieniu z wcześniej zatrzymaną dwójką.

Wszyscy usłyszeli już zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury i sądu, cztery osoby pozostają teraz pod dozorem policji, zaś wobec piątej zastosowano tymczasowy areszt.