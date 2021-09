Przedszkolak musi być zdrowy. Lubelskie placówki nie przyjmują dzieci z objawami choroby

Taka zasada obowiązuje w większości placówek, nie tylko w naszym mieście.

- W naszym regulaminie jest zapis o tym, że dziecko przychodzące do przedszkola musi być zdrowe – tłumaczy dyrektorka Zespołu Przedszkolnego nr 1 Bogumiła Zamojska. - Rodzice go podpisują i muszę przyznać, że pilnują stanu zdrowia swoich pociech. Oczywiście wiąże się to ze spadkiem frekwencji, ale mimo wszystko jesteśmy zadowoleni.

Jak zaznacza dyrekcja, najlepiej byłoby, gdyby dziecko z katarem wywołanym przez alergię również zostało w domu.

- Jeśli jest jakaś choroba przewlekła czy właśnie alergia, rodzice wiedzą, że nie powinni przyprowadzać dziecka. Ale jeśli pokażą nam dokumentację medyczną potwierdzającą taki stan rzeczy, to wtedy taki przypadek rozpatrujemy indywidualnie. Oczywiście ta dokumentacja nie jest u nas przechowywana.

- Przedszkole odsyłało chore dzieci do domu – mówi mama czterolatka. - Dostawałam telefon, że u syna pojawił się katar czy kaszel i musiałam po niego przychodzić. Teraz też zachorował, ale został ze mną w domu.