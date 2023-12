Przegląd prasy 25.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Zimowa pogoda już zawitała i niebawem wróci do Polski. Śnieg zniechęca wiele osób do wychodzenia z domu, ale każdy turysta wie, że to czas na zabawę i aktywność nie gorszy od lata - tylko zabawy są inne. Szusowanie na nartach w górach, śmiganie na sankach, kuligi po lasach... zimą nie można narzekać na nudę. Podobnie myśleli nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, a zimowe zabawy z dawnych lat - sprzed wojny i z okresu PRL - miały swój własny nieodparty urok. Jak wtedy wyglądały narty, sanki i kuligi, zabawy dzieci, rozrywki w Zakopanem, ferie zimowe w mieście? Wszystko zdradzają stare zdjęcia. Wybraliśmy dla was najciekawsze fotografie zimowych zabaw z czasów młodości naszych dziadków i pradziadków.

Z najnowszych badań SW Research wynika, że aż co drugi Polak kilka razy w życiu potrzebował konsultacji lekarskiej w święta, gdy wszystkie przychodnie były zamknięte. Jak się przed tym zabezpieczyć, a jeśli już nam się to przytrafi - gdzie będziemy mogli się udać?

Fortuna 1. Liga. 17 grudnia Motor Lublin zakończył tegoroczne granie. Przed piłkarzami chwila odpoczynku. Sztab ma gotowy już plan przygotowań przed wiosenną walką o awans, ale póki co jeszcze go nie poznaliśmy. Jeśli natomiast chodzi o transfery, te także mają być, ale co podkreśla trener Gonçalo Feio „najlepszym wzmocnieniem przed walką o awans będą: rozwój indywidualny każdego z zawodników, rozwój zespołu z punktu widzenia nowych rozwiązań modelowych czy powrót do gry zawodników po kontuzjach”.

Jest się czym pochwalić. Gmina Trzeszczany w powiecie hrubieszowskim wykonała w tym roku inwestycje warte około 25 milionów złotych. Co w tym niezwykłego? Roczny budżet tego samorządu, jeśli nie wliczymy do niego pozyskanych dotacji, wynosi blisko... 20 mln zł. To zatem sytuacja bez precedensu w tym samorządzie. Tym bardziej, że roboty udało się wykonać bez zaciągania kredytów.

Święta to nie tylko śpiewanie kolęd i siedzenie przy stole. Do świątecznej tradycji należy również dekorowanie domów i mieszkań kolorowymi światełkami. Zobaczcie, jak mieszkańcy Lublina ozdobili swoje balkony.

Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

Najgorsze ekranizacje gier to nie łatwy temat, gdyż tego typu filmów jest tak dużo, że ciężko wybrać czołówkę. My spróbowaliśmy. Zobaczcie listę produkcji, od których lepiej trzymać się z daleka i które należą do najgorszy w historii gier, a także kina. Każda z tych produkcji zasłużyła na swój niechlubny tytuł. Przekonajcie się sami.

Ratusz podpisał umowę na na budowę przedłużenia ul. Węglarza. na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej wraz z przebudową odcinków ul. Koryznowej i Trześniowskiej. Koszt inwestycji to prawie 49 mln zł.

Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

W Zamościu kampania wyborcza ruszyła pełną parą. W piątek (22 grudnia) Rafał Zwolak, miejscowy, wieloletni radny miejski oficjalnie ogłosił swój start na stanowisko prezydenta tego miasta. Stało się to na Rynku Wielkim, przed zamojskim Ratuszem. Na spotkanie przybyło także kilkadziesiąt osób, które go popierają. Dostrzegliśmy wśród nich m.in. Marcina Zamoyskiego, byłego prezydenta Zamościa oraz posła Sławomira Ćwika.

Przed południem doszło do wypadku na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Łukówiec. Doszło tam do zderzenia samochodu ciężarowego i osobówki.

Jedną z pierwszych decyzji nowego wojewody lubelskiego było zdjęcie krzyża z sali kolumnowej urzędu wojewódzkiego. – Krzyż to nie jest najważniejszy element w tej sali – mówi Krzysztof Komorski, który przekonuje, że nie było to działanie obliczone na happening polityczny.

Uchwała zamojskiej Rady Miejskiej w tej sprawie została podjęta. Chodzi o zmianę lokalizacji siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu. Obecnie zajęcia odbywają się w dawnym pałacu rodziny Zamoyskich (przez wiele lat był on także siedzibą miejscowych sądów) przy ul. Akademickiej. Teraz szkoła ma wrócić do dawnego gmachu Akademii Zamojskiej.

To dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Zamojszczyzny. Od 2 stycznia ruszają pociągi na trasie z Zamościa do stacji Bełżec-Wschód. W piątki i niedzielę owe kursy zostaną wydłużone aż do Hrebennego (czyli do granicy Polski z Ukrainą). Przewozy będzie wykonywać Polregio S.A.

Sylwester 2023/2024 zbliża się wielkimi krokami. Wielu Polaków lubi go spędzać hucznie, na miejskich imprezach, które przed pandemią były organizowane w wielu polskich miastach. Władze niektórych miejscowości zrezygnowały z organizacji noworocznej imprezy – nie oznacza to jednak, że w tym roku nie odbędzie się żaden miejski sylwester. Sprawdziliśmy, w których miastach będzie można powitać Nowy Rok.

Czy miesiąc narodzin wpływa na to, na co chorujemy? Okazuje się, że tak. Dane pokazują, że osoby urodzone w określonym czasie częściej borykają się z podobnymi przypadłościami. To prawdziwy horoskop chorobowy! Wiedza o nich nie płynie jednak z gwiazd, tylko ze statystyki. Zobacz, co wyniki badań mówią na temat twojego miesiąca urodzenia.

Nikt, kto w piątkowy lub sobotni wieczór (15/16 grudnia) wybrał się na spacer po Starym Mieście nie mógł przeoczyć niezwykłej, kosmicznej wręcz instalacji, która pojawiła się ponad Zamkiem Lubelskim i na jego elewacji. Jak się okazuje to część promocji najnowszego filmu Zacka Snydera "Rebel Moon", który już 22 grudnia zagości na platformie Netflix. Sama instalacja zaś zostanie z nami do poniedziałku (18 grudnia).

Dragon Ball Z to jedna z najsłynniejszych i najbardziej kultowych serii anime wszech czasów. Fani tej produkcji już od dawna marzą o aktorskiej ekranizacji dzieła Akiro Toriyamy. Tymczasem sztuczna inteligencja pokazała, jak postacie z anime wyglądałyby w rzeczywistości. Może to podpowiedź w kierunku poszukiwania potencjalnej obsady?

Do końca listopada 2023 r. mają zakończyć się prace przy budowie zalewie w Jastkowie. To o dwa miesiące później niż pierwotnie planowano. Akwen będzie obejmował obszar 13,2 ha. Inwestycja pochłonie łącznie 8,3 mln zł.

"Za Podkomorzym szereg w pary się gromadzi, dano hasło, zaczęto taniec - on prowadzi" - tak przed kilkoma wiekami opisywał poloneza Adam Mickiewicz. Lubelscy maturzyści aby chociaż na chwilę odpocząć od nauki do najważniejszego egzaminu w ich życiu bawią się na balach studniówkowych. Zaraz po nich rozpocznie się odliczanie do egzaminu dojrzałości i ostatnie powtórki tego, co jeszcze nie jest zrozumiałe. W piątek (13 stycznia) uczniowie ostatniej klasy III LO im. Unii Lubelskiej, podczas swojego balu bawili się w restauracji In Between. Zobacz zdjęcia z tego balu! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Nim siądziemy do wigilijnego stołu czeka nas świąteczna gorączka związana ze sprzątaniem, kupowaniem prezentów i gotowaniem. W tym ferworze różnych zadań jesteśmy zabiegani i zapominamy o odpoczynku. Warto także pomyśleć o odrobinie odpoczynku i relaksu. A co jest dobre by się zrelaksować w internecie? Dawka memów! Zobacz jakie świąteczne memy wybraliśmy i usiądź wygodnie by je przejrzeć. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.