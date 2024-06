Przegląd prasy 8.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. lubelskim 8.06.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

Prasówka 8.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. lubelskim 8.06.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Na których drogach w województwie lubelskim prowadzone są dzisiaj (8.06.2024) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 48, Dęblin - Kock (159. km na odc. 26,6 km) .

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 8.06.24

📢 Kolejki NFZ do ortopedy w woj. lubelskim. Stan na 8.06.2024 Kolejki NFZ do ortopedy w województwie lubelskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 8.06.2024 na NFZ przyjmuje ortopeda. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do ortopedy w województwie lubelskim będą najkrótsze.

📢 Kolejki NFZ w woj. lubelskim na kolonoskopię - 8.06.2024 Jak długo trzeba czekać na kolonoskopię na NFZ w województwie lubelskim? Czasami zdarza się, że terminy są dosyć odległe. Dlatego warto sprawdzać, gdzie na NFZ uda się dostać szybciej. Przedstawiamy listę miejsc, dzięki której dowiesz się, gdzie kolejka na kolonoskopię w województwie lubelskim może być krótsza (stan na 8.06.2024).

Prasówka 8.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kibice Motoru Lublin pod ratuszem. „Ostrzeżenie” dla prezydenta Krzysztofa Żuka. Zobacz manifestację w sprawie nowego stadionu „Idziemy po stadion” – z takim hasłem kibice żużlowego Motoru ruszyli po meczu z GKM Grudziądz pod lubelski ratusz. Fani w ten sposób przypomnieli rządzącym o obietnicy budowy nowego stadionu.

📢 Uczta dla duszy i podniebienia. Za nami Ogólnopolski Turniej Nalewek i Kuchni Kresowej [ZDJĘCIA] Żeby dosłownie zasmakować staropolskich tradycji, nie trzeba umieć podróżować w czasie. W piątkowy wieczór wystarczyło odwiedzić Dwór Anna w Jakubowicach Konińskich Kolonii, gdzie miłośnicy i miłośniczki dobrych smaków biesiadowali podczas Ogólnopolskiego Turnieju Nalewek i Kuchni Kresowej. 📢 Rozpoczęły się Lubelskie Dni Promujące Zdrowie. Za nami festyn. Zobacz zdjęcia Rozpoczęła się tegoroczna edycja Lubelskich Dniach Promujących Zdrowie, które potrwają aż do 14 czerwca. Zainaugurował je Rodzinny Festyn Zdrowotny z licznymi atrakcjami, który w piątek (7 czerwca) przyciągnął na plac Kaczyńskiego rodziców z dziećmi. 📢 Z pól naftowych w Omanie nad Zalew w Jastkowie. Dr Alexandros Stefanakis z wizytą w naszym mieście Kolejny profesor z zagranicznego ośrodka naukowego był gościem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Grecki naukowiec zajmujący się technologiami oczyszczania ścieków odwiedził lubelską uczelnię w ramach programu Gminy Lublin „Visiting professors in Lublin” Celem programu jest międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń. Wizyta miała również wymiar praktyczny.

📢 Kobieca Twarz Lubelszczyzny 2024. Poznaj laureatki naszej akcji specjalnej Urszula Pakuła (kategoria: Kobiety Dojrzałe), Maria Borek (kategoria Matki) oraz Klaudia Szponar (kategoria Córki). To trzy wspaniałe kobiety, które decyzją jury zostały laureatkami naszej akcji Kobieca Twarz Lubelszczyzny. 📢 Motor Lublin wygrał z GKM Grudziądz. Mecz po 10 biegach przerwały opady deszczu Przed rokiem żużlowcy Motoru niespodziewanie przegrali w Grudziądzu i była to ostatnia porażka mistrzów Polski. W pierwszym meczu tegorocznej rundy rewanżowej lubelski zespół pokonał GKM 40:20 (w dwumeczu 92:58), odnosząc 20. triumf z rzędu. 📢 Horoskop dzienny na jutro (sobotę, 8.06). Które znaki zodiaku będą miały trudny dzień? Zobacz horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem może Cię spotkać w sobotę 8.06.2024. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Zobacz horoskop na jutro (sobotę, 8.06.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Szczątki poszukiwanego 20-letniego podchorążego z Dęblina zidentyfikowane. Były na terenie jednostki Zidentyfikowano szczątki 20-letniego podchorążego, studenta Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie – potwierdził dla PAP w piątek (7 czerwca) rzecznik uczelni mjr Marek Przedpełski. Młody mężczyzna poszukiwany był od blisko dwóch lat, jego szczątki znaleziono w styczniu br. 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Bez niespodzianek. Prof. Radosław Dobrowolski będzie rektorem UMCS-u kolejną kadencję Za dotychczasową wizją rozwoju uczelni opowiedziało się 147 ze 193 osób uprawnionych do oddania głosu w wyborach rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Prof. Radosław Dobrowolski będzie piastował najwyższe stanowisko przez kolejne cztery lata.

📢 Lekarze z Lublina wszczepili nowatorski implant w serce pacjentki, która nie mogła mieć zwykłego rozrusznika. Zdjęcia z operacji Zabiegi z zakresu elektrokardiologii realizowane w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie zostały w piątek (7 czerwca) po raz pierwszy poszerzone o implantację bezelektrodowego stymulatora serca nowej generacji. To metoda szczególnie ważna dla osób z podwyższonym ryzykiem infekcji, brakiem standardowego dostępu żylnego oraz perspektywą kolejnych wymian urządzenia. 📢 Śmiertelny wypadek przy pracach polowych. 64-latek został przygnieciony przez kosiarkę sadowniczą 64-latek został przygnieciony przez kosiarkę sadowniczą. Niestety poniósł śmierć na miejscu. Wyjaśniamy okoliczności tego tragicznego wypadku. 📢 Mieszkanie Maffashion zachwyca fanów. Tu przeniosła się z luksusowej willi uczestniczka „Tańca z gwiazdami”. Tak mieszka Julia Kuczyńska Maffashion to topowa blogerka modowa, która świetnie sobie radzi w „Tańcu z gwiazdami”. Influencerka może się pochwalić wysokimi notami od jury w każdym z niedzielnych odcinków. Sprawdzamy, jak mieszka Julia Kuczyńska – gwiazda tanecznego show Polsatu, która walczy o kryształową kulę. Tak się urządziła Maffashion z synkiem w ogromnym apartamencie po rozstaniu z Sebastianem Fabijańskim. Zaglądamy do nowego domu Julii Kuczyńskiej.

📢 Nie dotykaj, a nawet nie podchodź, gdy zobaczysz z daleka. Parzy, truje i może nawet zabić! Tak rozpoznasz „zemstę Stalina” Do tej rośliny najlepiej się nie zbliżać, bo toksyczne substancje z liści może przynieść nawet wiatr. Objawy oparzenia i skutki zatrucia nie są widoczne od razu, dlatego kontaktu z niebezpieczną rośliną można z początku nie zauważyć. Lepiej więc wiedzieć, jak wygląda! Barszcz Sosnowskiego to największa europejska roślina zielna, a zarazem inwazyjny chwast. Zobacz potencjalne skutki poparzenia, do których należy martwica tkanek i zgon. Sprawdź, jak się chronić i co robić, gdy jednak na niego natrafimy.

📢 32 granaty ręczne znalezione w lesie w Chodliku. Pochodzą z okresu drugiej wojny światowej Niewybuchy granatów ręcznych w ilości 32 sztuk zostały znalezione na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Chodlik. Mundurowi zabezpieczają teren do czasu przyjazdu patrolu saperskiego.

📢 Darmowy i jubileuszowy koncert Budki Suflera w Ogrodzie Saskim Budka Suflera świętuje w tym roku 50-lecie działalności. Z tej okazji w Muszli Koncertowej im. Romualda Lipko w Ogrodzie Saskim odbędzie się koncert „Czarodzieje i hipisi”. 📢 Jak mieszka Adam Sztaba? Tak się urządził pierwszy mąż Doroty Szelągowskiej. Wpadnij do domu Adama Sztaby - galeria zdjęć Adam Sztaba, znany polski kompozytor i dyrygent, mieszka w klimatycznej podwarszawskiej miejscowości. Pierwszy mąż Doroty Szelągowskiej uwił swoje rodzinne gniazdko w eleganckim domu, który jest odzwierciedleniem jego artystycznej duszy. Tu uwielbia spędzać wolne chwile z żoną Agnieszką i synem Leopoldem z dala od medialnego zgiełku. Ich dom to nie tylko miejsce codziennego życia, ale także przestrzeń, w której Adam Sztaba tworzy swoje muzyczne dzieła. Zobacz, jak pięknie mieszka muzyk nieopodal stolicy.

📢 Bogdanka LUK ogłosiła dwa pierwsze transfery przed sezonem. Do lubelskiego klubu dołączy duet siatkarzy Trefla Gdańsk Na prawej flance Bogdanki LUK w przyszłym sezonie będzie szalał Kewin Sasak – tak zakontraktowanie pierwszego nowego zawodnika zapowiedział klub z Lublina, piąta drużyna PlusLigi w kampanii 2023/24. Z kolei nowym przyjmującym teamu trenera Massimo Bottiego będzie Mikołaj Sawicki. 📢 Uwaga kierowcy! Na drogach Lubelszczyzny trwa policyjna akcja „Prędkość” W piątek (8 czerwca) na drogach Lubelszczyzny policja prowadzi ogólnopolską akcję „Prędkość”. - Kontrolujemy stosowanie się kierujących do przepisów ruchu drogowego i ograniczeń prędkości - zaznacza policja.

📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 „Oberwanie chmury” nad Zamościem. Woda wdarła się m.in. do piwnic. Zdjęcia Potężna burza w Zamościu zaczęła się we wtorek (4 czerwca) przed godziną 18. Niebo zasnuło się ciemnymi chmurami i pojawiła się „ściana deszczu”. Na miejscowym Starym Mieście zaczął też lecieć z nieba grad. Przez chwilę dachy kamienic, ulice i place zrobiły się białe. Gdy to piszemy (przed godziną 20) deszcz nadal pada. Strażacy mają pełne ręce roboty. W całym mieście słychać syreny strażackich wozów. 📢 9 najpiękniejszych miast w Polsce według naszych czytelników. Które miejsca w Polsce musisz odwiedzić tego lata? To, że w granicach naszego państwa jest mnóstwo atrakcyjnych lokalizacji do odwiedzenia, nie zaskakuje raczej nikogo – w końcu rodzime parki narodowe, góry i morze od lat zachwycają turystów ze wszystkich stron świata. Inne zakątki także nie zawodzą – oto 9 najpiękniejszych miast w Polsce według naszych czytelników. Które miejsca na mapie kraju wyróżnia szczególna uroda? Są świetne na urlop i city break, bez obaw można je polecić także zagranicznym podróżnikom.

📢 Burza przetoczyła się nad ranem przez Zamość i okolice. Ogień pojawił się w Niedzieliskach Znowu grzmiało i błyskało. Dzisiaj nad ranem przez Zamość oraz powiat zamojski przetoczyła się burza. Tym razem trwała krócej niż we wtorek i była znacznie mniej intensywna. Jednak w miejscowości Niedzieliska (gm. Szczebrzeszyn) doszło do pożaru stodoły. Prawdopodobnie ma to związek z dzisiejszą burzą. Poszkodowane są dwie osoby.

📢 „Sen nocy letniej”. Niebawem rusza Zamojskie Lato Teatralne (zdjęcia) To od lat jedna z najważniejszych imprez kulturalnych Zamościa i całego regionu. W tym roku również zapowiada się bardzo interesująco. Zobaczymy m.in. spektakle wystawione przez Gdański Teatr Szekspirowski, Kijowski Narodowy Teatr Akademicki „Mołodyj” czy Teatr „Flabbergast" z Wielkiej Brytanii. 23 czerwca w Hetmańskim Grodzie rusza 49. edycja Zamojskiego Lata Teatralnego.

📢 Dziesiątki nalewek na 25-lecie. Turniej Kuchni Kresowej i Nalewek na urodziny Dworu Anna Staropolska biesiada, tańce i nalewki – tak będą wyglądały huczne obchody 25-lecia działalności Dworu Anna. Ogólnopolski Turniej Kuchni Kresowej i Nalewek to jedna z najsłynniejszych regionalnych imprez w regionie. Wielkie świętowanie zaplanowano na piątkowy wieczór. 📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 7.06.2024 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami. 📢 Dziergajmy razem podczas Światowy Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych Warto się tam wybrać. Obchody odbędą się w sobotę (8 czerwca) w Kawiarni Mazgram. Mieszkańcy Zamościa będą świętować w tym miejscu Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych. „Uroczystość” zapowiada się bardzo sympatycznie.

📢 Lublin znów stanie się nieformalną stolicą Inicjatywy Trójmorza Bezpieczeństwo energetyczne, sztuczna inteligencja, cyfryzacja społeczeństwa i zdrowia, rozwój infrastruktury m.in. trasy Via Carpatia - to tylko część tematów o których będą rozmawiać uczestnicy czwartej edycji Samorządowego Kongresu Trójmorza.

📢 Bramkarz i snajper na dłużej w Motorze. Rośnie jednak liczba zawodników, którzy odeszli Kacper Rosa i Samuel Mraz zostają w Motorze. To pierwsi zawodnicy, o których pozostaniu w drużynie poinformował klub z Lublina. Z zespołem pożegnało się natomiast łącznie już sześciu graczy. 📢 Aktorka z Lublina w dużej produkcji. Premiera „Tatuażysty z Auschwitz” Lale Sokołow trafia do obozu w Auschwitz i tam zajmuje się tatuowaniem współwięźniów i współwięźniarek. Kiedy wprowadza tusz pod skórę Gity Furman, zakochuje się i przyrzeka sobie, że ją ocali. Historia „Tatuażysty z Auschwitz” obiegła cały świat, a w jej serialowej odsłonie wystąpi Anna Próchniak, aktorka z Lublina.

📢 Kiedy będą pokazy fontanny multimedialnej w czerwcu? Zobacz harmonogram Przed nami kolejny miesiąc z pokazami na fontannie multimedialnej. Nowością w harmonogramie będzie krótki spot poświęcony staraniom Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, który poprzedzi pokazy. W czerwcu zobaczymy łącznie 20 widowisk. 📢 Sąd odrzucił odwołanie rolników od decyzji wójta Dorohuska o rozwiązaniu protestu na granicy Sąd Okręgowy w Lublinie odrzucił w czwartek (6 czerwca) odwołanie rolników od decyzji wójta Dorohuska o rozwiązaniu protestu przed przejściem granicznym. Oznacza to, że nie mogą powrócić na granicę. Rolnicy mają pięć dni na złożenie zażalenia do Sądu Apelacyjnego. 📢 Trzy lata więzienia dla właściciela psów, które zagryzły człowieka. "One rzeczywiście zjadły ciało ludzkie" Na karę trzech lat więzienia skazał w czwartek Sąd Rejonowy w Lubartowie 63-letniego właściciela psów, które zagryzły człowieka. Kara jest adekwatna i ku przestrodze – powiedziała sędzia Dorota Bartoszek-Osuchowska argumentując nieprawomocny wyrok.

📢 Wielkie pieniądze na wielkie burzenie. Znamy oferty rozbiórki biurowca przy ul. Leszczyńskiego Prawie 2,5 mln zł wygospodarował Ratusz na rozbiórkę biurowca przy ul. Leszczyńskiego. Zainteresowanych obróceniem go w pył jest 15 podmiotów, a najdroższa oferta ponaddwukrotnie przewyższa możliwości Urzędu Miasta i wynosi 5,7 mln zł. To już kolejne podejście do wyburzenia dawnej siedziby części wydziałów. 📢 Poznaliśmy terminarz PKO Ekstraklasy. W weekend 19-21 lipca Motor Lublin zmierzy się u siebie z Rakowem Częstochowa Rywalem Motoru Lublin w pierwszym od 32 lat meczu w najwyższej klasie rozgrywkowej będzie Raków Częstochowa. Starcie obydwu zespołów w ramach 1. kolejki PKO Ekstraklasy odbędzie się na Arenie Lublin w dniach 19-21 lipca. Dokładny termin poznamy niebawem po konsultacjach ze stacją Canal+, posiadającą prawa telewizyjne do rozgrywek krajowej elity.

📢 Amazonki przed szansą na mistrzostwo Polski. Wszystko wyjaśni się w sobotę Amazonki Budowlani Lublin staną przed szansą na pierwsze w historii mistrzostwo Polski w rugby siedmioosobowym do lat 16. Decydujący turniej odbędzie się w sobotę w Lublinie. 📢 Ruszył proces 37-latki oskarżonej o napady na banki w Kurowie i Puławach. Grozi jej 20 lat Przed Sądem Okręgowym w Lublinie rozpoczął się w czwartek (6 czerwca) proces 37-letniej Anny A. oskarżonej o napady na banki w Kurowie i w Puławach. Kobieta była wtedy w ósmym miesiącu ciąży. Grozi jej do 20 lat więzienia. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Ulica Królewska zamknięta na weekendy. Uwaga, bo mogą posypać się mandaty Do września w każdy weekend ulica Królewska będzie zamknięta dla ruchu. Wyjątek stanowić będą jedynie środki komunikacji miejskiej oraz taksówki. 📢 Plan przygotowań Motoru do sezonu 2023/25 w krajowej elicie. Pierwsze ruchy kadrowe w lubelskim zespole Piłkarze Motoru Lublin po awansie do PKO BP Ekstraklasy przebywają na zasłużonych urlopach. Nie potrwają one długo, ponieważ żółto-biało-niebiescy do treningów wrócą 17 czerwca. Podopieczni Mateusza Stolarskiego w letnim okresie przygotowawczym zagrają pięć meczów kontrolnych. Klub poinformował o pierwszych zmianach kadrowych. 📢 W PZL-Świdnik uruchomiono linię produkcyjną śmigłowców AW149. Zobacz zdjęcia W PZL-Świdnik ruszyła produkcja śmigłowców AW149. Do 2029 r. maszyny mają trafić na wyposażenie 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Kontrakt na ich dostawę opiewa na ponad 8 mld zł.

📢 Służbowym samochodem i z 4 promilami jechał przez Krakowskie Przedmieście Policjanci na Krakowskim Przedmieściu zatrzymali pijanego kierowcę. Badanie wykazało, że miał on w organizmie blisko 4 promile alkoholu. Teraz 35-latek musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. 📢 Uśmiech Dziecka, radość (nie tylko) rodziców! Zobacz, jakie emocje wzbudził start akcji Akcja przeprowadzana z okazji Dnia Dziecka to bez wątpienia najweselsza tradycja naszej gazety. Co roku dumni Rodzice przesyłają tysiące zdjęć swoich pociech, a ich publikacja w specjalnym dodatku oraz w wielkiej galerii na naszej stronie internetowej wzbudza niezapomniane emocje nie tylko wśród najbliższych. Tak też było i tym razem! 📢 Zawody „Żelazny Triathlon” w Okunince nad Jeziorem Białym już w sobotę Każdego roku ogromnym zainteresowaniem cieszą się zawody pt. ,„Żelazny Triathlon” organizowane w Okunince nad Jeziorem Białym. W tym roku wystartuje w tych zawodach ponad 140 zawodników z całej Polski. Trasa biegnie od Jeziora Białego do Orchówka i z powrotem.

📢 Obwodnica Nałęczowa ma być gotowa we wrześniu. Jak wygląda postęp prac? Już we wrześniu będziemy mogli pojechać nową estakadą Nałęczowa. We wtorek (4 czerwca) marszałek Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałkowie Piotr Breś i Marek Wojciechowski uczestniczyli w wizycie studyjnej określającej postęp prac budowlanych. Do 30 maja zaawansowanie robót wynosiło 95%. 📢 Fani Motoru hucznie podziękowali drużynie za historyczny sezon. Zobacz więcej zdjęć z fety W poniedziałkowe popołudnie kibice Motoru licznie stawili się pod Areną Lublin, aby wspólnie z drużyną fetować powrót do Ekstraklasy po 32 latach przerwy. – Dziękuję wam za tą społeczność, którą tworzycie. Jestem z wami i walczymy dalej o wyższe cele – kierował w stronę kibiców Zbigniew Jakubas, większościowy udziałowiec i prezes Motoru Lublin. 📢 Obchody 25-lecia Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie. Zobacz zdjęcia We wtorek (4 czerwca) w Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 25-lecia działalności placówki.

📢 Posterunek w Niedrzwicy Dużej otwarty. Będzie w nim pełnić służbę ośmiu funkcjonariuszy. Zdjęcia i wideo W obecności przedstawicieli lokalnych władz, kadry kierowniczej Policji Lubelskiej oraz współpracujących z policją służb odbyło się dziś (5 czerwca) uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Niedrzwicy Dużej. Symboliczny klucz do posterunku kierownikowi tej jednostki przekazał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie mł. insp. Tomasz Gil. 📢 Jest skatepark, pumptrack i ocieplona SP nr 3 we Włodawie. Było oficjalne otwarcie z imprezą na Dzień Dziecka Tym razem była potrójna okazja do świętowania we Włodawie. Otwarcie kompleksu włodawskiego skateparku z pumptrackiem oraz oficjalne zakończenie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie odbyło się 4 czerwca. Wszystko to połączone zostało z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka. Było więc nie tylko uroczyście, ale też bardzo radośnie.

📢 Kandydaci PiS do europarlamentu: 9 czerwca idźmy na wybory Do udziału w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego zachęcali mieszkańców regionu kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do PE z woj. lubelskiego. 📢 Najseksowniejsze stewardesy świata! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 5.06.2024 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata. 📢 Wakacje z PKP. Sezonowe połączenie z Lublina na Hel i do Kołobrzegu Pasażerowie PKP z Lublina zyskają nowe wakacyjne połączenie. Pod koniec czerwca pociągi kursować będą na Hel oraz do Kołobrzegu. Wydłużona zostanie także trasa pociągów do Dorohuska.

📢 Sprawdź kandydatów do Parlamentu Europejskiego 2024 (okręg nr 8) w Eurowyborach Wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się wielkimi krokami. Znamy nazwiska kandydatów na eurodeputowanych z woj. lubelskiego okręg nr 8. Zobacz, na kogo możesz oddać swój głos w nadchodzących wyborach. Poniżej zamieszczamy pełne listy zarejestrowane przez komitety wyborcze. 📢 Miliony na budowę trzech bloków komunalnych na Felinie. Finał za dwa lata Blisko 34 mln zł pochłonie budowa trzech bloków komunalnych ze 121 mieszkaniami na Felinie. Inwestycja ma być gotowa za dwa lata. 📢 Marsz Równości przeszedł ulicami Lublina. "Babci było najłatwiej zaakceptować moją orientację". Zobacz zdjęcia i wideo W sobotę (1 czerwca) ulicami Lublina przeszedł kolejny Marsz Równości. O godz. 13 wystartował z Alei Racławickich na wysokości CSK, a później ruszył Lipową, Narutowicza, Głęboką, Sowińskiego, Poniatowskiego i Popiełuszki, by zakończyć się na placu pod pod Galerią Labirynt.

📢 Ile zarabiają dyrektorzy szkół średnich w Lublinie? Na konto rekordzistki w 2023 roku wpłynęło 162 tysięcy złotych Dyrektorzy szkół średnich w Lublinie, zwłaszcza tych uważanych za "prestiżowe", mogą liczyć na atrakcyjne wynagrodzenia. Średnia rocznych zarobków na tych stanowiskach wynosi ok. 130 tysięcy złotych. 📢 Powódź na Lubelszczyźnie w 2010 roku wstrząsnęła mieszkańcami. Przypominamy historię. Zdjęcia i wideo Dwie fale powodziowe, milionowe straty, dramat tysięcy mieszkańców regionu oraz 25 ofiar śmiertelnych - to skutki powodzi, która w maju i czerwcu 2010 r. dotknęła Polskę oraz woj. lubelskie. Usuwanie zniszczeń trwało wiele lat. Straty materialne według szacunków MSWiA wyniosły ponad 10 mld złotych. Zobaczcie archiwalne zdjęcia pokazujące dramatyczne wydarzenia z tamtych czasów. 📢 Byliście na meczu ze Spartą Wrocław? Zobacz naszą galerię kibiców Motoru Lublin! Pierwszą część rundy zasadniczej żużlowcy Orlen Oil Motoru zakończyli domowym spotkaniem z Betard Spartą Wrocław. Niebo nad Lublinem było w niedzielę zachmurzone i przed meczem rozpadało się nad stadionem. Opady sprawiły, że do pierwszego biegu żużlowcy wyjechali kilkadziesiąt minut później, niż planowano. Ale ani deszcz, ani konieczność czekania nie popsuła humorów lubelskim kibicom! Czego dowodem jest nasza galeria.

📢 Przejazd przez miasto i feta z kibicami. Lublin świętuje awans Motoru. Galeria W niedzielę piłkarze Motoru spełnili marzenia swoje, trenera i kibiców. Pokonali Arkę Gdynia na jej terenie i po 32 latach wrócili do krajowej piłkarskiej elity. 📢 Zmiany w lubelskich parafiach. Od lipca nową posługę rozpocznie 31 wikariuszy We wtorek (4 czerwca) w auli Caritas Archidiecezji Lubelskiej odbyło się doroczne spotkanie kapłanów, podczas którego ogłoszone zostały zmiany personalne w archidiecezji lubelskiej.

📢 Rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Na chętnych czeka 2861 miejsc Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych potrwa do 21 czerwca. Dla absolwentów podstawówek miejskie placówki przygotowały ponad 2800 miejsc. Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia będą opublikowane 5 lipca. 📢 To było najsłodsze święto w regionie. Za nami 26. Nadbużańskie Święto Pszczoły w Okszowie. Zobacz zdjęcia Po raz 26. miłośnicy miodu i pszczół uczestniczyli w niedzielę 2 czerwca Nadbużańskim Święcie Pszczoły. Jest ono organizowane co roku na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie.

📢 Portfele prezesów. Ile zarabiają szefowie spółek komunalnych w Lublinie? Sprawdź oświadczenia majątkowe za 2023 rok Od 240 do 335 tysięcy złotych zarobili w 2023 r. prezesi sześciu lubelskich spółek komunalnych. Tak wynika ze

złożonych przez nich oświadczeń majątkowych. Informują w nich też o tym, ile odłożyli pieniędzy na bankowych kontach, jakimi autami jeżdżą czy też w jakich mieszkają domach.

📢 Cena za słoik jagód w sezonie 2024. Mogą być zbierane na zamówienie i zarobkowo, ale pod warunkiem. Inaczej grozi mandat Powoli zaczyna się sezon na jagody leśne w 2024 roku, a w sprzedaży pojawiają się gdzieniegdzie pierwsze jagodzianki. Ile kosztuje słoik tych owoców? Cena jagód może być teraz wyższa tam, gdzie jest ich jeszcze niewiele, najwięcej ogłoszeń na początku czerwca pochodzi z południowej części Polski. Na jagodach czy grzybach można całkiem dobrze zarobić, a warunkiem jest nie tylko znajomość runa leśnego. Kto musi uzyskać wpis do rejestru? Jaki mandat można dostać za jego brak i czy konieczne jest uzyskanie atestu? Sanepid podaje wytyczne dla leśnych zbiorów.

📢 W Światowy Dzień Roweru MEMY o rowerzystach. Te żarty najbardziej śmieszą kierowców Rowerzyści, kolarze amatorzy, miłośnicy dwóch kółek... W Polsce jest ich coraz więcej, zrobiła się moda na rowery. I czym bardziej rowerzyści widoczni są ulicach, czym więcej pojawia się ścieżek rowerowych, tym częściej ich użytkownicy stają się obiektem żartów, szyderstw. A skoro 3 czerwca jest Światowym Dniem Roweru, wybraliśmy dla was najlepsze MEMY o rowerzystach. 📢 Zamość. Rozpoczął się XXX Jarmark Hetmański-Festiwal Produktu Lokalnego. Zobacz zdjęcia W tym razem impreza odbywa się pod hasłem „Smaki Zamościa i Roztocza”. Na zamojskim Rynku Wielkim w dniach 1-2 czerwca można odwiedzać liczne stoiska różnych wystawców. Nie brakuje także straganów z potrawami regionalnymi oraz wystawionych przez twórców ludowych. Zaplanowano również koncerty, konkursy i pokazy.

📢 Tragiczny wypadek na DK19. Jedna osoba nie żyje, cztery są ranne Do tragicznego wypadku na obwodnicy Radzynia Podlaskiego (DK 19) doszło wczoraj (1 czerwca) wieczorem. Jak podała policja, jedna osoba nie żyje.

📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia. 📢 Tego lata french manicure jest passé. W tym roku królować będzie jeden kolor paznokci, który podkreśla opaleniznę Pomarańczowe paznokcie zwłaszcza te w wydaniu neonowym to hit lata. Dlaczego? Bo pięknie wyglądają na dłoniach, świetnie podkreślają wakacyjną opaleniznę i pasować będą do wielu stylizacji. Możesz je mieć zarówno na rękach, jak i na stopach. Oto inspiracji na orange nails.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Osobowość Roku 2023 - trwa głosowanie. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Nałęczowie dobiega końca. Można tam już pospacerować nad wodą. Zobacz zdjęcia Za miesiąc mają zakończyć się prace rewitalizacyjne w Parku Zdrojowym w Nałęczowie. Pochłoną ok. 24 mln zł. 📢 MISTRZOWIE URODY. Głosowanie na najlepszych w branży rozpoczęte! Oddaj głos na swojego faworyta lub zgłoś kandydata do nagrody Nowa edycja wielkiego plebiscytu branży Beauty i Zdrowie & Fitness rozpoczęta! Zapraszamy do zgłaszania fryzjerów, kosmetyczek, stylistek paznokci oraz innych specjalistów od urody. Na zwycięzców czekają statuetki i nagrody finansowe, które zostaną wręczone podczas wielkiej gali Mistrzów Urody. Już po raz kolejny Ekspertem Plebiscytu Mistrzowie Urody jest Michał Łenczyński, założyciel organizacji Beauty Razem, lider i autorytet w branży beauty w Polsce.

📢 Pielgrzymi przeszli w nocy Ekstremalną Drogę Krzyżową. Zdjęcia Choć Ekstremalna Droga Krzyżowa na pewno nie jest dla każdego, to co roku przyciąga tysiące chętnych. W piątek (8 marca) lublinianie wyruszyli w niej po raz 10. 📢 MISTRZOWIE AGRO Poznaliśmy laureatów etapu wojewódzkiego. Sprawdź, kto awansował do finału ogólnopolskiego Tegoroczna edycja największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Po raz kolejny najpierw w powiatach i regionach, a później w skali województwa i całego kraju zostaną przyznane zaszczytne tytuły dla sołtysów, rolników, liderów społeczności i kół gospodyń wiejskich. O nagrody i wielką promocję powalczą również gospodarstwa agroturystyczne oraz sołectwa.

📢 Rozstrzygnięto Plebiscyt Edukacyjny "Kuriera Lubelskiego". Nagrody otrzymali najlepsi nauczyciele i szkoły z regionu. Zobacz zdjęcia „Kurier Lubelski” po raz kolejny przyznał tytuły najlepszym nauczycielom i placówkom edukacyjnym w woj. lubelskim. O wyróżnieniach decydowały głosy naszych Czytelników. Najlepsi na poziomie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych zostali wybrani na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Zobacz!

📢 TOP 10 miejsc na wycieczkę niedaleko Lublina. Dotrzesz tam w godzinę [LISTA] Marzysz o chwili wytchnienia? Chcesz choć na krótko uciec z miasta? To wcale nie takie trudne. Polecamy Wam 10 miejsc w pobliżu Lublina, do których dotrzesz samochodem w około godzinę. Z pewnością są warte odwiedzenia! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Siódmy dzień pieszej wędrówki. Lubelscy pielgrzymi dotarli do Chęcin. Zobacz zdjęcia Członkowie 43. Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki Jasną Górę dotarli do Chęcin. Sztafetę pielgrzymki przejęli pątnicy z grup nr 2 i 4, dołączając do Trójeczki, wędrującej od Lublina. Grupy "dochodzące" wyruszyły z Kielc o 7 rano. Pierwszy postój miał miejsce na łące w Trzciankach. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Podziękowania dla nauczyciela i wychowawcy na koniec roku. Te życzenia i wierszyki na pewno ich wzruszą! [28.06] Podziękowania dla nauczyciela - to doskonały sposób by wyrazić wdzięczność za trud, jaki wychowawcy wkładają w swoją pracę. Nie wiesz, jaki powinien być tekst podziękowania dla nauczyciela? Skorzystaj z naszych podpowiedzi. Poniżej znajdziesz treść podziękowań, a także wierszyki i okolicznościowe rymowanki. Życzenia dla nauczyciela na koniec roku mogą być naprawdę piękne i wzruszające. Sprawdź, jak napisać podziękowanie dla nauczyciela, wychowawcy. Tekst możesz też lekko zmienić do swoich potrzeb. 📢 Komfortowo i bezpiecznie dla mam i noworodków. Zobacz wyremontowany oddział położniczy przy ul. Lubartowskiej w Lublinie Zakończył się remont na oddziale położniczym przy ul. Lubartowskiej. Inwestycja kosztowała 11 mln złotych. Co się zmieniło? 📢 Ogólnopolska konwencja PiS w Chełmie. Zobacz zdjęcia Tuż przed rozpoczęciem ciszy wyborczej, bo w piątkowy wieczór, PiS zorganizowało w Chełmie ogólnopolską konwencję wyborczą. Udział w niej wzięli m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz kandydaci do Sejmu i Senatu.

📢 Festiwal flaków w Piaskach. Kto wygrał konkurs na najlepsze flaki? Na XII Festiwal Flaków, który odbył się w niedzielne, upalne popołudnie na boisku Szkoły Podstawowej, przybyły całe rodziny. Impreza rozpoczęła się występem Orkiestry Dętej z Piask, po którym odbył się koncert Julii Sieńko.

📢 Plebiscyt ważna informacja - Limity w głosowaniu za pomocą SMS-ów Od 12 grudnia 2018 r., w związku z wejściem w życie nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, zmienił się sposób korzystania z usług Premium, w tym SMS-ów za pomocą których można oddawać głosy w plebiscycie. Przeczytaj ważną informację. 📢 "Nie ukrywajcie łez". Ostatnie pożegnanie Konrada Gacy [ZDJĘCIA, WIDEO] Tłumy towarzyszyły we wtorek w ostatniej drodze Konradowi Gacy - znanemu w całej Polsce trenerowi, dietetykowi i przedsiębiorcy. 📢 Nalewki to nasza tradycja. Zakończył się XII Turniej Nalewek w Dworze Anna [ZDJĘCIA, WIDEO] To już XII Ogólnopolski Turniej Nalewek w Dworze Anna. - W ten sposób chcemy podtrzymać tradycję. Nalewkę każdy może sobie zrobić w domu. W Lublinie jest nawet pani, która robi 139 nalewek, z każdego owocu - przekonuje Kazimierz Gajek, organizator imprezy. Zobaczcie zdjęcia i wideo z turnieju.

📢 Polska-Ukraina. Jaki wynik? Kto strzelił bramki (ZDJĘCIA, WIDEO) [Polska-Ukraina. Jaki wynik?] Polska reprezentacja w piłce nożnej rozegrała we wtorek mecz z Ukrainą. Jakim wynikiem zakończył się mecz?

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie