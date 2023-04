Przegląd prasy 9.04.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze 2023. Dodatkowe przelewy dla seniorów, ale trzeba będzie poczekać”?

Prasówka 9.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze 2023. Dodatkowe przelewy dla seniorów, ale trzeba będzie poczekać Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Wysokość należnego zwrotu można sprawdzić w załączonej galerii.

📢 Kłótnia trenerów po meczu w Puławach. "Powinien zająć się swoim zespołem" Puławy nie zrobiły nic, żeby ten mecz wygrać - podsumował trener Olimpii Elbląg. - Piłka nożna jest dla ludzi mądrych. Trochę pokory - odpowiedział szkoleniowiec Wisły Puławy. Zespół z Lubelszczyzny wygrał po golu w 87. minucie. 📢 Życzenia wielkanocne dla rodziny, najbliższych, kolegów z pracy. Wielkanoc 2023. Wierszyki na Wielkanoc 8.04.2023 Wielkanoc 2023. Życzenia wielkanocne dla rodziny, najbliższych, kolegów z pracy. Życzenia na Wielkanoc. Przygotowaliśmy dla Was wybór życzeń na Wielkanoc. Złóżcie oryginalne życzenia wielkanocne rodzinie, bliskim i znajomym.

Prasówka 9.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek na cmentarzu. Mężczyzna wpadł do grobu [ZDJĘCIA] Mężczyzna odwiedzający grób swojej matki oparł się o betonową płytę, która pękła i wpadł do grobu. Poszkodowany trafił do szpitala.

📢 Bajeczni Adwokaci - ruszyła akcja edukacyjna Naczelnej Rady Adwokackiej W lubelskich szkołach i przedszkolach wystartowała akacja edukacyjna "Bajeczni Adwokaci". W związku z tym adwokaci i aplikanci przeczytają uczniom książeczkę o "Misiu Adwokacie i jego leśnych przyjaciołach", a także odpowiedzą na pytania dzieci związane z ich pracą.

📢 Tak kiedyś ubierały się Polki. Założyłabyś to dzisiaj? Zobacz [SZALONA MODA LAT 70.] Trendy modowe dzielą się na dwie grupy - te ponadczasowe (np. "mała czarna" czy biała koszula) oraz te, które przychodzą i odchodzą co kilkadziesiąt lat. Zobacz, po jakie stylizacje sięgały Polki w latach 70. i zdecyduj sama - który z ciuchów założyłabyś dzisiaj, a na który nawet byś nie spojrzała? 📢 Dęblin w latach 1983-1984. Miasto na archiwalnych fotografiach. Zobacz zdjęcia Dęblin początkami sięga średniowiecza, jednak prawa miejskie uzyskał dopiero w 1954 roku. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 r. dobra dęblińskie przeszły na własność Państwa Polskiego. Wtedy zaczęto odbudowywać zniszczenia po I wojnie światowej. Jak miasto wyglądało w latach 1983-1984? Zobacz na archiwalnych zdjęciach.

📢 Wielkanocny przejazd orszaku konnego oraz poświęcenia pokarmów w Motyczu [ZDJĘCIA] W sobotę (8 kwietnia) pod Kościołem Matki Bożej Anielskiej w Motyczu odbył się wielkanocny przejazd orszaku konnego oraz poświęcenia pokarmów. 📢 Wacław Holewiński: Bez Karola Jaroszyńskiego KUL by nie powstał Karol Jaroszyński to był człowiek, który okazał się wielkim filantropem. To człowiek, który uratował życie dziesiątkom tysięcy Polaków. To człowiek, który fundował niezliczoną ilość ochronek dla polskich sierot. To człowiek, który fundował stypendia dla polskich studentów. I w końcu przecież to jest człowiek, który do końca życia finansował KUL – mówi w rozmowie z „Kurierem Lubelskim” Wacław Holewiński, pisarz i dziennikarz, autor powieści „Cieniem będąc, cieniem zostałem” o życiu Karola Jaroszyńskiego. 📢 Te gwiazdy pochodzą z Lubelszczyzny. Teraz zna je i podziwia cała Polska. Zobacz Sprawdziliśmy, co nowego słychać u celebrytów z województwa lubelskiego. Aktorzy, piosenkarze i gwiazdy show biznesu świetnie radzą sobie w wielkim świecie. Beata Kozidrak, Krzysztof Cugowski, Paulina Sykut-Jeżyna oraz Katarzyna Bujakiewicz. Te nazwiska zna cała polska!

📢 Nocne bębnienie w wielką sobotę. Dawny obyczaj do dzisiaj odbywa się w Janowcu nad Wisłą Od kilkuset lat w Janowcu nad Wisłą kultywowany jest zwyczaj wielkanocnego bębnienia, które obwieszczą zmartwychwstanie Jezusa. W nocy z soboty na niedzielę młodzi mężczyźni z dużym bębnem chodzą od domu do domu bębnić pod każdym z nich, co ma zapewnić mieszkańcom szczęście. 📢 Też uważasz, że kiedyś było jakoś fajniej. Te zdjęcia przywołają Twoje najlepsze wspomnienia Znacie facebookowy profil "Kiedyś było jakoś fajniej"? Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najfajniejszych naszym zdaniem zdjęć. Sprawdźcie czy pamiętacie te czasy?

📢 Pożar domu jednorodzinnego w Zamościu. Straty oszacowano na 200 tys. złotych W nocy z czwartku na piątek (5 na 6 kwietnia) w Kawęczynku doszło do pożaru domu jednorodzinnego. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Straty oszacowano na 200 tys. złotych.

📢 Tak mieszka Magda Mołek. Zobacz wyjątkowe wnętrza domu dziennikarki. Zajrzyj do przytulnego apartamentu Magdy Mołek Magda Mołek jakiś czas remu rozstała się z telewizją i postanowiła zaistnieć na YouTube. Dziennikarka stworzyła własny kanał „W swoim stylu”, gdzie rozmawia ze znanymi postaciami ze świata show-biznesu. Zobacz, jak mieszka Magda Mołek. Koniecznie zajrzyj do przytulnego domu dziennikarki. 📢 Obrzęd obywania nóg w Wielki Czwartek. Rozpoczęło się Triduum Paschalne [ZOBACZ ZDJĘCIA] Nieodłączną i jedną z najbardziej charakterystycznych części obrzędów Wielkiego Czwartku (6 kwietnia) jest mycie nóg wiernym przez kapłana celebrującego mszę. Miało to miejsce i w tym roku podczas uroczystej mszy w Archikatedrze Lubelskiej rozpoczynającej Triduum Paschalne - najważniejszy czas dla katolików. 📢 Pogoda ma się poprawić, jednak meteorolog IMGW radzi pójść na niedzielne rezurekcję w ciepłej kurtce Kończą się mroźne noce, ale idąc niedzielnym rankiem na rezurekcję warto jeszcze włożyć ciepłą kurtkę. Powietrze zacznie się ogrzewać dopiero w ciągu dnia – prognozuje Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW.

📢 Pożar drewnianego domu w Chełmie. Jedna osoba nie żyje W wyniku pożaru drewnianego domu w Chełmie zginął mężczyzna. Teraz policja bada przyczynę tragedii. 📢 Osoby o tych imionach są najbardziej inteligentne. Sprawdź, kto jest na liście. Jakie jest znaczenie twojego imienia? 8.04.2023 Kto jest uważany za osobę najbardziej inteligentna? Imię, które nosimy, może wpływać na to, jacy jesteśmy. To oni są najmądrzejsi. Imiona nie zostają nam nadane przypadkowo. Każde imię ma znaczenie. Kryje się za nimi wiele przypisanych cech i predyspozycji. Ezoteryków od dawna interesuje związek imion ludzi z ich predyspozycjami. Dawniej wierzono, że nadawanie imienia ma właściwości magiczne. Osoby o tych imionach uchodzą za najbardziej inteligentne. Sprawdź listę!

📢 Oto nowy Fiat 126p jako elektryk! Maluch Vision robi wrażenie! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? Mamy zdjęcia 7.04.2023 Tak się prezentuje nowy maluch! 4.04.2023. To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Górnik Zabrze wygrał w Puławach i zabrał Azotom brąz mistrzostw Polski (ZDJĘCIA) Trzeci zespół poprzedniego sezonu, Azoty Puławy, przegrał we własnej hali z Górnikiem Zabrze 30:34. Drużyna ze Śląska, na cztery serie przed końcem sezonu PGNiG Superligi, zapewniła sobie brązowy medal mistrzostw Polski. 📢 Porażka za 100 tys zł. Koszykarze Startu Lublin przegrali w Szczecinie z Kingiem Po raz 12. w tym sezonie koszykarze Polskiego Cukru Startu zostali pokonani na parkiecie przeciwnika. Nie pomogła nawet obecność w składzie czerwono-czarnych sześciu graczy zagranicznych. Lubelski zespół przegrał z Kingiem Szczecin 78:86 i na cztery mecze przed końcem rundy zasadniczej ma tylko dwa punkty przewagi nad miejscem oznaczającym degradację. 📢 Żołnierze 2 Lubelskiej Brygady OT z okazji świąt odwiedzili kombatantów [ZDJĘCIA] Opieka nad kombatantami to jedno z wielu zadań, jakie realizują lubelscy terytorialsi. Z okazji świąt Wielkiej Nocy żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej spotkali się z kombatantami i wręczyli im wielkanocne święconki.

📢 Wesołego jajka i mokrego dyngusa! Jak spędza się Wielkanoc w innych krajach? Sprawdź jakie tradycje są na świecie! Dla Polaków Wielkanoc kojarzy się z niedzielą palmową, święceniem jajek i śmingusem-dyngusem w poniedziałek wielkanocny. A jak mówią - co kraj to obyczaj. Jakie tradycje związane z Wielkanocą praktykowane są w różnych zakątkach świata?

📢 Rozgrywająca reprezentancji Chorwacji wzmocni od kolejnego sezonu ekipę MKS FunFloor Lublin Reprezentantka Chorwacji - Stela Posavec, to kolejna zawodniczka po Aleksandrze Tomczyk i Aleksandrze Olek, która od sezonu 2023/24 wzmocni ekipę MKS FunFloor Lublin. Szczypiornistka związała się umową z lubelskim klubem na najbliższą kampanię z możliwością przedłużenia o kolejny rok. 📢 Wielki Czwartek: Msza Krzyżma w Archikatedrze Lubelskiej [ZOBACZ ZDJĘCIA] Msza Krzyżma w archidiecezji lubelskiej została odprawiona w Wielki Czwartek (6 kwietnia) przez ks. abp Stanisława Budzika wraz z kapłanami z Archidiecezji Lubelskiej. Podczas Eucharystii kapłani odnowili swoje przyrzeczenia składane podczas święceń. Pobłogosławione zostały również oleje chorych i katechumenów, a także poświęcone krzyżmo.

📢 „Migawki z życia”. Radecznica i jej okolice na starych fotografiach [MALOWNICZA GALERIA] Turyści i pielgrzymi od wieków przybywający do Sanktuarium i Bazyliki św. Antoniego w Radecznicy. To ważne na mapie Zamojszczyzny miejsce. Od 1644 r. trwa tam nieprzerwanie kult św. Antoniego, który ukazał się wówczas niejakiemu Szymonowi Tkaczowi. Wierni zaczęli się w tym miejscu gromadzić, potem postawiono krzyż. W 1677 r. powstał natomiast w Radecznicy klasztor oraz wspaniały kościół, który góruje nad okolicą. 📢 Prezydent Wołodymir Zełenski odwiedził Chełm. Spotkał się z lubelskimi politykami [ZDJĘCIA] [WIDEO] Podczas wczorajszej (5 kwietnia) wizyty prezydenta Ukrainy w Polsce odbyło się niezwykłe spotkanie na Lubelszczyźnie. 📢 Tak w woj. lubelskim mieszka jedyna w kraju rodzina amiszów. Sprawdź, jak wygląda ich codzienne życie [ZDJĘCIA] Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego.

📢 Wierszyki, życzenia na święta wielkanocne 2023. Krótkie, miłe życzenia wielkanocne dla bliskich, rodziny i znajomych Wierszyki, życzenia na święta wielkanocne 2023. Krótkie życzenia wielkanocne dla bliskich, rodziny i znajomych. Facebook Zastanawiasz się jakie życzenia wysłać na Wielkanoc swoim bliskim, podpowiadamy...W internecie można znaleźć sporo pięknych życzeń na Wielkanoc. Wybierz z nich coś dla swoich bliskich. Jeśli znasz fajne ŻYCZENIA NA WIELKANOC, napisz je w komentarzach. 📢 Chciał zostać ogrodnikiem. Z włamaniem jednak grubo przesadził Sprzęt elektroniczny oraz ogrodniczy (w tym kosiarki i kosy spalinowe) skusił pewnego 37-latka z gminy Łaszczów. By go zdobyć dokonał on kradzieży z włamaniem. To nie koniec jego przewin - wcześniej aż siedmiokrotnie "odwedzał" także sklep spożywczy, skąd wynosił jedzenie. Łączna wartość strat oszacowana została na prawie 9000 złotych. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

📢 Droga Krzyżowa u Dominikanów otwiera obrzędy związane z Wielkim Piątkiem [ZDJĘCIA] Dziś Wielki Piątek - dzień, w którym katolicy upamiętniają śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Jako część obrzędów związanych z tym dniem w Bazylice oo. Dominikanów odbyła się Droga Krzyżowa. 📢 Akcja jak z filmu sensacyjnego. Policyjny pościg zakończył się zatrzymaniem pseudokibica [WIDEO] Przez kilka kilometrów kryminalni gonili poszukiwanego mężczyznę. Podczas próby ucieczki potrącił policjanta. Dodatkowo miał przy sobie broń palną. 29-latek jest związany ze środowiskiem pseudokibiców jednej z drużyn piłkarskich; był wielokrotnie notowany za przestępstwa kryminalne. 📢 Pierwsza pomoc w okresie świątecznym. Gdzie się udać po pomoc jak wszystko zamknięte? Lista lekarzy na święta [LISTA] Święta to czas, kiedy powinniśmy spędzać czas z rodziną przy stole rozmawiając i jedząc świąteczne potrawy. W tym czasie wszystko jest zamknięte, ale mogą zdarzyć się różne przypadki. Może komuś zabraknie leków lub będzie potrzebna pomoc lekarza? Gdzie w święta skorzystamy z konsultacji, które apteki będą czynne?

📢 Złodzieje ujęci na gorącym uczynku. Kradli rowery i wodny sprzęt, teraz "popłyną" za kratki Na sprzętu wodny i elektroniczny ostrzyli sobie zęby dwaj mieszkańcy gminy Lubartów, którzy włamali się do domku letniskowego. Mundurowi ujęli ich in flagranti. Teraz grozi im nawet do 10 lat więzienia. 📢 Protest przyniósł efekt. Będą rozmowy na linii prezesi-związek Wszyscy prezesi dziesięciu klubów z grupy spadkowej Hummel 4. Ligi podpisali pismo, w którym sprzeciwili się zmianie regulaminu rozgrywek przez Lubelski Związek Piłki Nożnej w trakcie sezonu. Zdaniem LZPN nie było jednak zmiany regulaminu, a zaszła tylko pomyłka. – Nikomu w tym momencie nie jest potrzebne podgrzewanie atmosfery – zaznacza jego prezes, Zbigniew Bartnik. 📢 Lublin uczcił pamięć Edwarda Wojtasa - byłego marszałka województwa i polityka [WIDEO] W piątek (7 kwietnia) rano na cmentarzu przy ulicy Lipowej złożono kwiaty na grobie Edwarda Wojtasa - byłego marszałka województwa lubelskiego i posła na Sejm, który zginął 10 kwietnia w katastrofie pod Smoleńskiem.

📢 Ile można zrobić dla uczucia? Miłość, która kosztowała pół miliona 73-latka przez ponad półtora roku korespondowała z mężczyzną, który podawał się za Amerykanina, pracującego na platformie wiertniczej w Norwegii. Wiadomości pomogły w powstaniu uczucia i kobieta chciała pomóc ukochanemu. Sprzedała mieszkanie, straciła oszczędności i zaciągnęła kredyty, dla miłości. 📢 Odświętna, kolorowa instalacja na lubelskim LSM. Wszystko z okazji przyjęcia przez Polskę chrztu [ZDJĘCIA] W Wielką Sobotę w 966 roku Polska przyjęła chrzest. Z tej okazji na skwerach Osiedla Piastowskiego Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zagościła odświętna, kolorowa instalacja "urban knitting".

📢 IPN odnalazł miejsca pochówku trzech ofiar komunistycznego więzienia na Zamku Na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie IPN odnalazł szczątki ofiar straconych w więzieniu na Zamku.

📢 Starcie na szczycie w Pruszkowie. Trudno wskazać faworyta W Wielką Sobotę piłkarze Motoru Lublin zmierzą się na wyjeździe ze Zniczem Pruszków. To najciekawiej zapowiadające się starcie 26. kolejki eWinner 2. Ligi. 📢 Lublin ostatni raz pożegnał swojego artystę, aktora związanego z Teatru Osterwy - Piotra Wysockiego [ZDJĘCIA] Ta tragedia wstrząsnęła całym Lublinem - wskutek pożaru, do którego doszło pod koniec marca w Trzcińcu zginął Piotr Wysocki. Aktor był związany z Teatrem Juliusza Osterwy w Lublinie. We wtorek (4 kwietnia) w czasie mszy żałobnej żegnali go bliscy, przyjaciele i fani. 📢 Najlepsze restauracje z polską kuchnią w Lublinie! Te miejsca cieszą się dużym uznaniem klientów. Zobacz Gdzie w Lublinie warto wybrać się na obiad, randkę lub kolację? Lokali jest wiele, jednak nie zawsze sprostają naszym oczekiwaniom. Co wybrać? Sprawdziliśmy najlepiej oceniane miejsca na kulinarnej mapie miasta. W tych restauracjach królują dania kuchni polskiej!

📢 Znamy laureatów plebiscytu Osobowość Roku 2022. Za nami uroczysta gala [ZOBACZ ZDJĘCIA] Poznaliśmy zwycięzców plebiscytu „Kuriera” Osobowość Roku 2022. Roku, który nie był łatwy, bo choć zaczynaliśmy otrząsać się po dwuletniej pandemii Covid-19, to zaatakował nas inny wirus – Wladimir Putin, który barbarzyńsko najechał Ukrainę przewracając do góry nogami uwarunkowania geopolityczne. Ale nasi laureaci pokazują, że nawet w takiej rzeczywistości można działać na chwałę swoich małych ojczyzn.

📢 Umowę podpisano. Prawie 11 milionów złotych pójdzie na remont ważnych ulic Zamościa Zamojski magistrat pozyskał ponad dziesięć milionów złotych dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty ulicy Wojska Polskiego oraz Starowiejskiej. Są tego efekty. We wtorek (4 kwietnia) podpisano umowę na wykonanie robót. Prace zostaną zakończone w listopadzie. 📢 Wielka Sobota 2023. Do której będą otwarte sklepy Żabka, Biedronka, Lidl, Carrefour? Gdzie będzie można zrobić zakupy? Wielka Sobota 2023 to ostatnia okazją, żeby zaopatrzyć się w brakujące produkty przed Wielkanocą. W Niedzielę Wielkanocną i Wielkanocny Poniedziałek prawie wszystkie sklepy są zamknięte. Do której będą otwarte sklepy w Wielką Sobotę? Gdzie będzie można zrobić zakupy?

📢 Niedziela Palmowa w Muzeum Wsi Lubelskiej! Procesja, jarmark i warsztaty z robienia pisanek oraz palm [ZDJĘCIA] Msza święta połączona z procesją z palmami, jarmark wielkanocny, warsztaty z robienia pisanek i wicia palm wielkanocnych - to tylko część wydarzeń, które dzisiaj (2 kwietnia) czekały na gości Muzeum Wsi Lubelskiej. 📢 FanCon w Lublinie. To festiwal miłośników fantastyki, cosplay, larp i anime [GALERIA] Lublinem zawładnęły fantastyczne komiksy! W hali przy ul. Dworcowej trwa FanCon, czyli polski ComicCon. Zobacz naszą fotorelację z wydarzenia. 📢 Marzenie wielu Polaków - samochód osobowy Warszawa. Zobacz zdjęcia sprzed 70 lat Samochód osobowy Warszawa był marzeniem wielu Polaków i do dziś wywołuje wiele wspomnień. Pierwsze auto zjechało z linii produkcyjnej 6 listopada 1951 roku o godzinie 14.00, a produkcję Warszaw zakończono dokładnie 50 lat temu - 30 marca 1973 r. Pierwsze egzemplarze składano z części przysłanych ze Związku Radzieckiego, a następnie stopniowo z elementów produkowanych w Polsce. Łącznie wyprodukowano 254 471 egzemplarzy modelu, z czego 72 834 trafiło na eksport. W galerii prezentujemy unikatowe zdjęcia ze zbiorów prywatnych oraz Archiwum Akt Nowych.

📢 Wieniawa na starych fotografiach. Ciężko uwierzyć, że ponad 100 lat temu była tu wieś, a nie jedna z dzielnic miasta [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Najpierw wieś należąca do rodziny Lubomelskich, Tarłów czy Leszczyńskich, później miasteczko, a na samym końcu dzielnica miasta. Jaka jest jej historia i jak wyglądała kiedyś? 📢 Tak żyła polska mafia w latach 90. Luksusowe życie bossów i gangsterów do dziś robi wrażenie [PRYWATNE ZDJĘCIA] Piękne kobiety, absurdalnie drogie jak na tamte czasy samochody, luksusowe, pięknie położone rezydencje z basenami... Jednym słowem niewyobrażalne bogactwo - lecz zdobyte na haraczach. Tak wyglądało życie polskich mafiosów w latach 90. Kulisy życia gangsterów ujawnił na zdjęciach Jarosław S. pseudonim Masa, jeden z kluczowych świadków w procesach Pruszkowa.

📢 The Voice Kids 2023. Koniec przesłuchań w ciemno. Teraz czas na bitwy. Zobacz, kto z Lubelszczyzny weźmie w nich udział Za nami etap przesłuchań w ciemno w 6. edycji The Voice Kids. Teraz na uczestników czekają bitwy. W tej fazie muzycznej rywalizacji znaleźli się również reprezentanci województwa lubelskiego.

📢 Nie da się zapomnieć o wojnie, ale życie w mieście toczy się dalej. Fotoreportaż z Kijowa, Irpienia i Buczy. Zobacz zdjęcia Od początku wojny obwód kijowski doświadczył wielu ataków rakietowych i nalotów bombowych. Od ponad roku rosyjski agresor sieje śmierć i zniszczenie. Giną dzieci, kobiety i starsi. Gruzy domów pochłonęły wiele ludzkich istnień. Tydzień temu odwiedziliśmy Kijów, Irpień i Buczę. Ślady rosyjskiego bestialstwa są nadal widoczne w miejskiej przestrzeni. 📢 Najpiękniejsze kościoły woj. lubelskiego. Sprawdź naszą galerię [CZĘŚĆ I] [ZDJĘCIA] Teren woj. lubelskiego pokrywa setki kościołów. Część z nich pamięta jeszcze czasy potęgi I Rzeczypospolitej, część powstała niedawno. Jedno jest natomiast pewne - świątynie na trwałe wpisały się w krajobraz naszego regionu. Przygotowaliśmy pierwszą część zestawienia najpiękniejszych kościołów Lubelszczyzny. 📢 Ulicami Starego Miasta przeszły psy ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt [FOTO] Wolontariusze i podopieczni Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie razem z mieszkańcami miasta udali się na wspólny spacer ulicami Starego Miasta.

📢 Festiwal Azjatycki oraz Kawy i Czekolady przyciągnęły tłumy. Orientalne smaki, europejskie ceny [ZDJĘCIA] Kulinarne szaleństwo trwa w najlepsze - za nami pierwszy dzień Festiwalu Azjatyckiego oraz Kawy i Czekolady, które w weekend 25-26 marca goszczą w Targach Lublin. Hala targowa pękała w szwach, wszystkie miejsca były zajęte, a kolejki ciągnęły się długimi zawijasami.

📢 Uroczysta promocja doktorów na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie [ZOBACZ ZDJĘCIA] O 70 nowych doktorów poszerzyło się grono naukowców Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się w czwartek (23 marca) w Auli Collegium Maius uczelni. 📢 Wyprzedaż garażowa na Targu pod Zamkiem w Lublinie. Zobacz co można było tam kupić [ZDJĘCIA] Wyprzedaż garażowa to idealna okazja do znalezienia perełek, które nie są już dostępne w sklepach. Lublinianie chętnie wybrali się na Targ pod Zamek, aby zakupić najlepsze okazy.

📢 KOBIECA TWARZ ROKU Poznaj lepiej liderki naszej akcji. To niezwykłe kobiety Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Pań z naszego regionu. Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą Kobiece Twarze Roku w trzech kategoriach pokoleniowych: Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Prezentujemy kandydatki do tego tytułu, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. 📢 Wybieramy KOBIECĄ TWARZ ROKU 2023. Czekają nagrody, a wśród nich trzy Toyoty AYGO X! Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukazały się na stronach specjalnego dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Lubelszczyzny. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota AYGO X!

📢 Ach co to był za bal! Za nami studniówka Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie. Zobacz zdjęcia To była udana zabawa przyszłych maturzystów! W ten jeden wieczór uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie oderwali się od nauki przed egzaminem dojrzałości i bawili się w rytm muzyki do białego rana.

📢 Ostatnia droga Edwarda Jankowskiego. Trener spoczął na cmentarzu w Lublinie W poniedziałek na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie spoczął Edward Jankowski, zmarły 1 lutego były trener szczypiornistek m.in. Monteksu, SPR i MKS Lublin. W ostatniej drodze towarzyszyły mu obecne i byłe zawodniczki lubelskiego klubu, znajomi oraz kibice. 📢 Staszic odlicza dni do matury. Studniówka I LO w Lublinie [ZDJĘCIA] Wspaniałe kreacje i fryzury. Dostojnie odtańczony polonez, a następnie walc. A potem impreza do samego rana. Tak wyglądała studniówka I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica. Zobacz naszą fotorelację z imprezy. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Studniówka Samochodówki. Uczniowie bawili się do samego rana [ZDJĘCIA] Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie bawili się w dworku Vesaria na swojej studniówce. To ostatni relaks przed intensywną nauką do najważniejszego egzaminu ich życia. Maturzyści wykorzystali je jak najlepiej i szampańsko bawili się do samego rana. Zobacz zdjęcia z tego balu zrobione przez naszą fotoreporterkę. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 "Hasło dano - zaczęto taniec" - maturzyści z III LO im. Unii Lubelskiej na balu studniówkowym [ZDJĘCIA] "Za Podkomorzym szereg w pary się gromadzi, dano hasło, zaczęto taniec - on prowadzi" - tak przed kilkoma wiekami opisywał poloneza Adam Mickiewicz. Lubelscy maturzyści aby chociaż na chwilę odpocząć od nauki do najważniejszego egzaminu w ich życiu bawią się na balach studniówkowych. Zaraz po nich rozpocznie się odliczanie do egzaminu dojrzałości i ostatnie powtórki tego, co jeszcze nie jest zrozumiałe. W piątek (13 stycznia) uczniowie ostatniej klasy III LO im. Unii Lubelskiej, podczas swojego balu bawili się w restauracji In Between. Zobacz zdjęcia z tego balu! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Ach, co to był za bal! Studniówka II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego. Zobacz zdjęcia W sobotę (7 stycznia) w Hotelu Luxor odbyła się studniówka II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. Tegoroczni maturzyści bawili się do samego rana. Tym tanecznym akcentem zaczęli odliczać dni do egzaminu dojrzałości. Zobacz naszą fotorelację z imprezy "zamojaków". Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Najrzadsze nazwiska w regionie. Nosi je tylko garstka mieszkańców województwa lubelskiego. Sprawdź czy twoje też się tu znajduje [LISTA] Sprawdziliśmy, które nazwiska są najrzadsze w województwie lubelskim według danych przygotowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Nosi je zaledwie kilku mieszkańców m.in. Lublina, Chełma, Kraśnika czy Świdnika. Zobacz, czy Twoje nazwisko jest wśród tych najrzadszych. W tym materiale pierwsza część listy od A do Ż. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Tak wyglądała Wielka Sobota w XX wieku. „Święcone do domu, robaki z domu” Wielka Sobota to przede wszystkim dzień wyciszenia. Ale również jest to jedyny dzień w roku, w którym nie jest sprawowana Eucharystia w Kościołach rzymskokatolickich. Tradycją jest jednak święcenie pokarmów, które przypominają o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. 📢 Wielkanoc 2022. Konno ze święconką? Jeźdźcy poświęcili swoje koszyczki w Kościele Matki Bożej Anielskiej w Motyczu. ZOBACZ ZDJĘCIA Chleb, sól, wędlina czy baranek wielkanocny, to tylko niektóre z pokarmów, które muszą się znaleźć w święconce. Katolicy tradycyjnie święcą pokarmy w Wielką Sobotę (16 kwietnia). Niektórzy jednak czynią to w niezwykły sposób, na przykład udając się do kościoła z koszyczkiem na... koniu. Uczyniło tak blisko 40 osób w parafii Matki Bożej Anielskiej w podlubelskim Motyczu. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wielkanoc 2022. Od "zostaw to na święta" po "jedzcie, bo się zmarnuje". Zobacz najlepsze wielkanocne memy! [16.04.2022] Święta wielkanocne to dobra okazja, by znów zasiąść z rodziną przy jednym stole. To również moment w którym, tworzymy rodzinne historie oraz anegdotki. Zobacz, jak świąteczny czas widzą twórcy memów, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 20 słów, które musisz znać, jeśli pochodzisz z Lubelszczyzny. Sprawdź czy wiesz co oznaczają! Mieszkasz na Lubelszczyźnie? W takim razie powinieneś znać te słowa! Nasze regionalizmy potrafią zaskoczyć, niejednego turystę, sprawdź które z lubelskich słówek nie są zrozumiałe dla mieszkańców innych regionów. Żeby zobaczyć, które lubelskie słowa przyprawiają niejednego krakusa czy warszawiaka o zawrót głowy, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 TOP 10 miejsc na wycieczkę niedaleko Lublina. Dotrzesz tam w godzinę. Sprawdź Marzysz o chwili wytchnienia? Chcesz choć na krótko uciec z miasta? To wcale nie takie trudne. Polecamy Wam 10 miejsc w pobliżu Lublina, do których dotrzesz samochodem w około godzinę. Z pewnością są warte odwiedzenia! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Życzenia na Wielkanoc: oficjalne i religijne, krótkie i śmieszne wierszyki na Wielkanoc. Wyślij życzenia wielkanocne SMS-em Życzenia wielkanocne w 2021 roku będziemy mogli złożyć głównie na odległość: SMS-em lub telefonicznie. Warto więc już zawczasu się do tego przygotować i zastanowić nad ich treścią. Jeśli nie jesteś dobry w winszowaniu, skorzystaj z naszych propozycji. Przygotowaliśmy różne życzenia na Wielkanoc, religijne i oficjalne oraz krótkie i śmieszne wierszyki wielkanocne. Zobacz sam i wybierz najlepsze!

📢 Powódź Tysiąclecia: 23 lata temu wielka woda spustoszyła Polskę. Dzisiaj też wciąż pada i pada... Zobacz archiwalne ZDJĘCIA 23 lata temu przez południową Polskę przetoczyła się fala powodziowa, która niszczyła wszystko na swojej drodze. Rozpoczął się wyścig z czasem, ratowanie dobytku i walka o przeżycie. Dzisiaj pogoda też nie rozpieszcza, a wielu mieszkańców naszego kraju zmaga się ze skutkami żywiołu. Przypominamy archiwalne zdjęcia z tych dramatycznych dni oraz reportaż z 7 lipca 1997 r. z Dziennika Zachodniego - „Dzień przed wielką wodą”. 📢 Święconka na Wielkanoc, czyli co włożyć do koszyczka. Co symbolizuje pokarm, który święcimy w Wielką Sobotę? Co to jest święconka? Co włożyć do koszyczka wielkanocnego? Co symbolizuje żywność święcona w kościołach? O tym przeczytasz u nas. Produkty powinny być wybrane zgodnie z tradycją, ale można też sobie pozwolić na odrobinę fantazji. Co więc należy i co można poświęcić w kościele na Wielkanoc?

📢 Sennik - kradzież. Co oznacza sen o kradzieży samochodu, pieniędzy czy torebki? Sennik. Kradzież to zwykle nieprzyjemne doświadczenie. Strata cennej rzeczy może mieć bardzo negatywne skutki i odbić się na zdrowiu. Nie inaczej jest w snach. Sen o kradzieży niejedną osobę potrafi wybudzić i zestresować. Czy gdy śni nam się kradzież, możemy spodziewać się, że spotka nas ona również na jawie? A może taki sen może mieć pozytywne znaczenie? Jeśli śniła ci się kradzież i chcesz wiedzieć, co to dla ciebie oznacza, zobacz, co na ten temat mówi sennik. 📢 Sennik - robaki. Co oznacza sen o robakach? Sprawdź znaczenie Widziany we śnie robak to nic przyjemnego, podobnie zresztą jak na jawie. Taki sen może nas nie tylko obrzydzić, ale także zaniepokoić, co z kolei będzie skłaniało nas do tego, by poznać jego znaczenie. Co na ten temat mówi sennik? Robaki to motyw, który może we śnie pojawiać się w różnych kontekstach. To nie pozostaje bez znaczenia dla interpretacji marzenia sennego. Jeśli miałeś sen o robakach, zobacz, co może on oznaczać.

📢 19-latek z gminy Konstantynów wszedł na słup, prawdopodobnie został porażony i spadł. Nastolatek zmarł Policjanci wyjaśniają okoliczności nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło w niedzielę na terenie gminy Konstantynów w powiecie bialskim. 19-latek wszedł na słup, prawdopodobnie został porażony prądem i spadł. Młody mężczyzna nie żyje. 📢 Sennik - wypadające zęby. Co oznaczają sny o wypadających zębach? Sennik: wypadające zęby we śnie kojarzą nam się źle, ale czy słusznie? Sny o zepsutych zębach mogą oznaczać niepowodzenia w życiu, problemy zdrowotne, jak również zaburzać poczucie własnej wartości. Takie sny mogą stanowić również prezentację odczuć na temat twoich dotychczasowych osiągnięć i skłaniać do refleksji na ich temat. Miałeś sen o wypadających zębach? Sprawdź, co to dla ciebie oznacza. 📢 Dekoracje na wielkanocny stół. Propozycje, pomysły, inspiracje do wykorzystania w twoim domu (ZDJĘCIA, WIDEO) Jak przystroić wielkanocny stół? Brakuje ci pomysłów, szukasz inspiracji? Mamy dla ciebie kilka propozycji dekoracji wielkanocnych. Warto też pamiętać, że ozdobą stołu będą także pięknie przygotowane i podane potrawy wielkanocne, wędliny i ciasta. Zobacz popisowe dania w wykonaniu gospodyń z Podlasia. Przygotowaliśmy galerię zdjęć. Jest na co popatrzeć. Smacznych i radosnych świąt!

📢 Wesołego Alleluja! Zobacz wielkanocne kartki z początku XX. wieku Wielkimi krokami zbliżają się święta wielkanocne. Z tej okazji postanowiliśmy przygotować dla was galerię pięknych kartek świątecznych z początku XX wieku. Czy wysyłacie jeszcze życzenia tradycyjną pocztą? 📢 Rachunek sumienia dla dorosłych. Pytania, które pomogą ci odkryć twoje grzechy. Jak przeprowadzić rachunek sumienia przed spowiedzią? Rachunek sumienia dla dorosłych różni się od tego, którego uczone są dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii świętej. Niemniej jednak przed spowiedzią rachunek sumienia jest obowiązkowy. Jak go przeprowadzić? Jakie pytania należy sobie zadać, by przypomnieć sobie swoje grzechy? Rachunek sumienia u nas bez tajemnic. Sprawdź!

📢 Sennik - zdrada. Jaki znaczenie ma sen o zdradzie? Przyśniła mi się zdrada. Co to znaczy? Sen o zdradzie warto potraktować, jako pretekst do refleksji nad własnymi emocjami oraz tym, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu, a szczególnie w naszym związku. Ale spokojnie. Tego typu sny mogą napawać niepokojem, bo chyba nikomu zdrada nie kojarzy się dobrze. Sny o zdradzie można jednak interpretować na wiele różnych sposobów, niekoniecznie oznaczają one, że czeka nas coś przykrego.

📢 Potrawy wielkanocne [LISTA] Co musi się znaleźć na wielkanocnym stole? Jajka, babka i żurek to obowiązkowe potrawy Potrawy wielkanocne [LISTA] Co musi się znaleźć na wielkanocnym stole? Jajka, babka, kiełbasa i żurek to obowiązkowe dania. Jakie jeszcze potrawy powinniśmy przygotować na Wielkanoc, a także co możemy położyć na wielkanocny stół jako dekorację? Jeśli szukacie inspiracji, skorzystajcie z naszych porad. Oto lista potraw na Wielkanoc. 📢 Miss Warszawy 2019: Zobaczcie zdjęcia z castingu! Najpiękniejsza warszawianka powalczy o koronę Miss Polski 2019 17 lutego w Teatrze Kamienica odbył się casting do konkursu Miss Warszawy 2019. Chętnych, by powalczyć o tytuł najpiękniejszej warszawianki, nie brakowało. Zobaczcie zdjęcia! Być może wśród tych pięknych kobiet jest przyszła Miss Polski... 📢 Tatuaże dla kobiet. Te wzory są najchętniej wybierane. Zobacz inspirujące przykłady tatuaży dla kobiet (ZDJĘCIA) Kobiety lubią delikatne tatuaże. Wśród najpopularniejszych wzorów, jakie wykonuję paniom, są kwiaty, szczególnie róże czy piwonie, a także ptaki, domowe i dzikie zwierzęta oraz napisy - mówi Anna Strashkeva, właścicielka studia tatuażu Banana Mafia w Lublinie. Zobaczcie galerię zdjęć najpopularniejszych kobiecych tatuaży.

📢 Lubelskie. Jedyna w Polsce rodzina amiszów mieszka pod Janowem Lubelskim. Zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Nie mają radia i telewizji, ale korzystają z auta i 500 plus. Jak się im żyje niedaleko Janowa Lubelskiego? Zobacz wyjątkowe zdjęcia. 📢 Życzenia na Wielkanoc. Spraw bliskim radość, wyślij krótkie, ale piękne życzenia wielkanocne (DUŻO PRZYKŁADÓW, WIERSZYKI) Życzenia na Wielkanoc? - myślisz. Ale, co właściwie napisać bliskim i znajomym? Zdrowia, szczęścia... To banał. Poniżej znajdziesz długą listę naszych propozycji: życzenia krótkie, życzenia śmieszne, życzenia poważne, życzenia z religijnym przesłaniem. Wybierz te, które są dla Twojej rodziny i bliskich najodpowiedniejsze i spraw im radość na Wielkanoc. 📢 Śmieszne życzenia na Wielkanoc. Wywołaj uśmiech, wyślij rymowane życzenia (SMS, FACEBOOK, DUŻO POMYSŁÓW) [Śmieszne życzenia na Wielkanoc] Pokroić składniki na sałatkę, pójść do kościoła ze święconką... W ostatnich godzinach przed świętami jesteśmy zwykle bardzo zajęci i nie mamy czasu na układanie życzeń. A te warto złożyć wszystkim naszym bliskim. Także tym, którzy są poza granicami naszego kraju. Jeśli nie wiecie jak wyrazić to, co Wam w duszy gra, możecie skorzystać z gotowych podpowiedzi. Listę śmiesznych życzeń na Wielkanoc znajdziecie poniżej.

📢 Memy na Wielkanoc. Internauci żartują Święta wielkanocne również doczekały się swoich memów. Zobaczcie najśmieszniejsze memy wielkanocne. 📢 Wielkanocne kartki pocztowe sprzed lat (ZDJĘCIA) Dzisiaj świąteczne życzenia wysyłamy najczęściej przez sms-y. W związku z tym postanowiliśmy przypomnieć piękne kartki świąteczne sprzed lat. 📢 Wielkanocne pocztówki sprzed wojny (Zobacz ZDJĘCIA) Dziś życzenia składamy sobie, dzwoniąc, albo wysyłając smsa. Kiedyś starannie wypisywaliśmy świąteczne karty. Pokazujemy niewielki fragment kolekcji pocztówek z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

📢 Groby Pańskie w lubelskich kościołach (ZDJĘCIA) Papieskie okno w Watykanie, Jezus w młodym zbożu - sprawdziliśmy, jak w tym roku wyglądają Groby Pańskie w lubelskich kościołach.

