Przejście graniczne w Zosinie rozbudowane: Szybsze odprawy i lepsza kontrola

W ramach inwestycji wybudowano m.in. dwa pawilony odpraw wraz z wiatą oraz trzy pasy odpraw. Unowocześniono też system monitoringu i bezpieczeństwa.

- To bardzo ważna inwestycja. Pamiętajmy, że przejście Zosin-Uściług to nie tylko przejście graniczne między Polską a Ukrainą, ale też przejście graniczne Unii Europejskiej – podkreślał Damian Wierak, dyrektor Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych, podczas piątkowej uroczystości oficjalnego przekazania nowej infrastruktury do użytkowania.