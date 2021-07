Przełamanie tabu w sprawie pedofilii w Polsce. Jest raport na temat przestępstw seksualnych wobec małoletnich

Ponad 250 stron liczy pierwszy raport Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii wobec małoletnich poniżej 15 roku życia. Wyniki badania opublikowano we wtorek. Z dokumentu wynika, że ofiarami przemocy seksualnej najczęściej są dzieci od 13 do 15 roku życia. Około pięciu procent spraw dotyczyło dzieci do trzech lat.

Sprawcy zdecydowanie częściej wybierają dziewczynki. W zaledwie siedmiu procentach badanych spraw ofiarami byli chłopcy. Na 292 sprawców łącznie, aż 275 to mężczyźni. W około 23 proc. przypadków jako sprawca wskazany był rodzic dziecka.

Państwowa Komisja przeanalizowała 345 przypadków z 245 postępowań sądowych dotyczących pedofilii z lat 2017-2020. Okazało się, że połowa objętych badaniem małoletnich nie była miała specjalistycznej pomocy psychologicznej. Dla wielu z nich proces przed sądem był traumatycznym doświadczeniem.

- Podczas procesu łapano nas za słówka, badano czy nie mamy skłonności do konfabulacji - przyznaje jedna z ofiar Krzysztofa M. Jako małoletnia dziewczynka była molestowana przez wujka, szanowanego kuratora sądowego i strażnika leśnego ze Świdnika. W czerwcu 59-latek został prawomocnie skazany za wykorzystanie trzech małoletnich osób. Ma na cztery lata trafić do więzienia i zapłacić pokrzywdzonym po 50 tys. zł zadośćuczynienia. Jednak zdarzają się przypadki, kiedy ofiary nie mogą liczyć nawet na pozory sprawiedliwości.