Przełamanie Wiślaków na własnym stadionie. Drugoligowiec z Puław wygrał z Pogonią Siedlce

To był szczególny mecz dla szkoleniowca puławian. Mariusz Pawlak w sobotę obchodził jubileusz dwóch lat pracy w Wiśle. W tym czasie zespół awansował do eWinner II ligi, a biało-niebiescy pod jego wodzą rozegrali w sumie 65 spotkań. Wygrali 44, 10 razy dzielili się punktami z rywalami, a 11 razy schodzili z boiska pokonani. Bilans bramkowy też jest zdecydowanie na plus i wynosi 151-60. Spotkanie z ekipą z Siedlec było dla Pawlaka 60. meczem o punkty na ławce trenerskiej.

Kibice obu drużyn od wielu lat są ze sobą w znakomitej komitywie, ale na boisku nie było mowy o przyjaźni. Drużyny Wisły (przetrzebiona kontuzjami i pauzami za żółte kartki) oraz Pogoni (trapiona kłopotami finansowymi) miały o co walczyć. Przed 16. serią spotkań puławianie plasowali się w środku stawki (9. pozycja) i wyprzedzali 12. w tabeli zespół z Mazowsza zaledwie o dwa oczka.