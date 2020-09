Przełomowa terapia w leczeniu raka piersi będzie dostępna w Lublinie

- Dzięki temu pacjentki mogą uniknąć tradycyjnej radioterapii, która trwa przez pięć tygodni od poniedziałku do piątku. Jest to bardzo komfortowa i wygodna alternatywa, bo zmniejsza się liczba wizyt w szpitalu. W dobie pandemii Covid-19 ma to niebagatelne znaczenie. Jest to szczególnie ważne, bo np. w woj. lubelskim mamy trzy zakłady radioterapii: dwa w Lublinie i jeden w Zamościu. Przez co pacjentki z Ryk, Białej Podlaskiej, Chełma muszą codziennie dojeżdżać na zabiegi – wyjaśnia szef kliniki chirurgii onkologicznej.



Wyniki badań naukowych opublikowano w prestiżowych czasopismach jak np. British Medical Journal oraz Journal of American Medical Association Oncology. - Dopiero tak udowodnione efekty badań mogą zmienić praktykę kliniczną dnia codziennego. Po wynikach tych badań mamy prawo oczekiwać, że medyczne zalecenia amerykańskie, europejskie jak i polskie ulegną zmianie. Radioterapia śródoperacyjna powinna być aktualnie oferowana chorym na równi z radioterapią klasyczną. Tym samym znaczna część chorych może skończyć leczenie bez konieczności napromieniania przez pięć tygodni. Po operacji z zastosowaniem techniki śródoperacyjnej, większości chorym pozostaje tylko leczenie uzupełniające w formie hormonoterapii czyli tabletek – tłumaczy prof. Polkowski.



Klinika Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest jedynym ośrodkiem po prawej stronie Wisły wyposażonym w sprzęt do radioterapii śródoperacyjnej. Chodzi o mobilny akcelerator Mobetron. Podobne urządzenia znajdują się jeszcze np. w Poznaniu, Bydgoszczy i Krakowie. - Moja klinika jest gotowa do wdrożenia radioterapii śródoperacyjnej. Jesteśmy przygotowani, mamy wszystkie zgody i pozwolenia. Będziemy ruszać z tą metodą już jesienią. W ten sposób będą leczone nie tylko chore na raka piersi. Chcemy rozszerzyć zastosowanie tej techniki również o chorych na nowotwory układu pokarmowego (tj. raka trzustki, żołądka, jelita grubego) – wylicza prof. Polkowski.