Przemysław Czarnek: My w ogóle nie uczymy dzieci i młodzieży o tym, co pisał Jan Paweł II

Po pierwsze, to prawda, że zmiana w kanonie lektur szkolnych zdarza się nieczęsto. Do ministerstwa trafiło jednak niemało postulatów ze strony przede wszystkim rodziców, ale również środowisk nauczycielskich, dotyczących poszczególnych lektur – zarówno obowiązkowych jak i uzupełniających w kanonie lektur szkolnych. Więc w odpowiedzi na te postulaty czułem się w obowiązku powołać zespół ekspertów i ten zespół, złożony z ekspertów wywodzących się z różnych środowisk pochylił się nad tymi postulatami i zaproponował zmiany, które zostały przedstawione do konsultacji. Nie ma w tym nic złego, nic dziwnego, ani nic nietransparentnego. Przeciwnie, tu wszystko jest transparentne, mamy powołanych ekspertów, w tym momencie trwają otwarte i szerokie konsultacje, czekamy na propozycje i sugestie i dopiero po tym procesie podejmiemy ostateczną decyzję co do zmian.

Większość jako lektury uzupełniające i we fragmentach. No jak na dziedzictwo największego z rodu Polaków w tysiącletniej historii państwa polskiego i narodu polskiego, pięć niepełnych dzieł i to jeszcze w większości nieobowiązkowych to naprawdę dużo? Właśnie na tym rzecz polega i w moim przekonaniu to powinien być zarzut, że my niemal w ogóle nie uczymy dzieci i młodzieży o tym, co pisał Jan Paweł II. Uznajemy go za wielkiego Polaka, największego w historii, stawiamy mu pomniki, a nie przekazujemy informacji na temat Jego dziedzictwa. Nie wydaje mi się, by pięć pozycji związanych z Janem Pawłem II to było szczególnie dużo w kanonie lektur w państwie polskim. A jeśli ktoś twierdzi inaczej, tak jak Gazeta Wyborcza, to wynika to raczej nie z racjonalnej obserwacji i oceny kanonu lektur, tylko z uprzedzeń jakie środowisko lewicowo-liberalne ma do wartości chrześcijańskich i do Kościoła.