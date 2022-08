Przeoczone wady wzroku są najgorsze. Dzieci za późno trafiają do okulistów

Poradnia Okulistyczna Dziecięca w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Lublinie działa od półtora roku. Tylko w ciągu pierwszego roku działalności pracujący tam specjaliści wykryli wady wzroku u prawie połowy małych pacjentów. A nawet nie takich małych – dzieci w wieku od 2 do 6 lat stanowiły 26 proc. badanych, a to właśnie w tym przedziale wiekowym powinna odbyć się pierwsza wizyta u specjalisty. Zdecydowana większość, bo 70 proc. pacjentów, była w wieku od 7 do 18 lat.

– Jeszcze jak zaczynałam specjalizację, dopiero piętnasto-, szestastolatek zaczynał „wchodzić” w minusy. Teraz mamy nawet sześciolatków, którzy dostają pierwsze minusowe okulary. Zdarzają się jedenastolatki, które mają już minus pięć. Ile będą miały w wieku 20 lat? – mówi dr n. med. Małgorzata Kowal, lekarka okulistka z Poradni Okulistycznej Dziecięcej 1WSzK. – Liczba dzieci z szybko postępującą krótkowzrocznością w obecnych czasach rośnie w tempie lawinowym. Przyczynia się do tego częsty kontakt ze smartfonami.