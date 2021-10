Przeor klasztoru w Jabłecznej: Nie brukajmy pamięci prawosławnych ofiar terroru sowieckiego. Polemika

W swoim artykule, uczony z lubelskiego Instytutu Pamięci Narodowej, przywołuje epizod krążący w publicystyce pod nazwą „Pogrzeb Polski”, jakoby mający miejsce w klasztorze św. Onufrego w Jabłecznej, gdzie mnisi wespół z ludnością we wrześniu 1939 roku mieli odprawić nabożeństwo, a raczej profanację liturgiczną, w której trakcie była niszczona, a wedle innych przekazów topiona w Bugu, kukła, symbolicznie przedstawiająca Polskę. Jako uczony tak ważnej instytucji jak Instytut Pamięci Narodowej, prof. Romanek jest powołany, aby docierać do prawdy i weryfikować swoje twierdzenia, ażeby w swoim przekazie przedstawić prawdziwy obraz historii, która jest dla nas przecież nauczycielką i przestrogą. Funkcjonowanie wśród historycznych legend wyżej opisanego faktu z września 1939 roku skłonił jabłeczyńską wspólnotę zakonną ku temu, aby przeprowadzić gruntowne rozeznanie, mogące wyjaśnić pochodzenie takiego przekazu i zweryfikować jego autentyczność. Bardzo szkoda, że takiego trudu nie zadał sobie prof. Romanek, autor książki, aspirującej do naukowo-historycznej publikacji. Jest to o tyle ważne, że podobne anegdoty stają się „łatkami”, przyszywanymi wyznawcom Kościoła Wschodniego, od tysiąca lat zamieszkałym w swojej Ojczyźnie i na swojej ziemi, którzy poprzez bezczelność rosyjskiego zaborcy i jego ideologię, są po dziś dzień postrzegani jako obcy i przybysze, co jest zaprzeczeniem nie tylko ich rodowodu i historii, ale i istoty niezwykłego fenomenu kultury europejskiej, którym była nasza wielowyznaniowa i wielokulturowa Ojczyzna - Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Wprowadza to niepokój i prowokuje do religijnej wrogości na ziemi, na której każda ze stron przekonała się, że waśnie religijne są obopólnym przekleństwem, wobec którego nie ma wygranych i prawych.