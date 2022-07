"Przerwa na herbatkę". Felieton Grzegorza Gila

Generalnie herbata działa kojąco na nerwy, poprawia koncentrację, wspomaga pracę układu pokarmowego i odchudzanie. Jednym słowem, herbata to napój na miarę wyzwań XXI wieku! Sęk w tym, że skorzystanie z jej zalet wymaga zrezygnowania z cukru...

Globalna konsumpcja herbaty rośnie z roku na rok, a napar ociera się o miano najbardziej popularnego napoju na świecie, rywalizując tylko z butelkowaną wodą. Do herbacianych potęg należą państwa dawnego „trzeciego świata”, choć uprawy herbaty można znaleźć w około 60 krajach. Do jej najwiekszych producentów należą Chiny, Indie, Kenia, Sri Lanka i Turcja, a pierwsze dwa państwa odpowiadają za 60 procent podaży liści. W kategorii „spożycie herbaty” per capita mistrzem świata są jednak Turcy mający za plecami Irlandczyków, Brytyjczyków, Rosjan i… Polaków, którzy wyprzedzają m.in. Japończyków (sic!). Nie wiem, jak państwo, ale ja jestem za wprowadzeniem w Polsce popołudniowej przerwy na herbatkę, abyśmy nie pili jej byle jak!