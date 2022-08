Przerwana passa piłkarzy z Puław. Wisła przegrała z Kotwicą Kołobrzeg

Po trzech ligowych zwycięstwach zespół trenera Mariusza Pawlaka udał się na mecz z rywalem, który w tym sezonie jeszcze nie przegrał. Chociaż, to gospodarze strzelili pierwsi gola, to do przerwy drużyną zdecydowanie lepszą byli Wiślacy.

W 6. minucie w dobrej sytuacji znalazł się Ednilson Furtado. Portugalczyk oddał mocny strzał, ale bramkarz Kotwicy zdołał wypiąstkować piłkę. Kilka minut później, po szybko rozegranym rzucie wolnym, Oskara Pogorzelca próbował zaskoczyć Krystian Puton. W 27. minucie kapitan Wisły zapoczątkował akcję lewą stroną, a po jego dośrodkowaniu Mateusz Klichowicz uderzył głową ponad bramką.

Gospodarze w tym czasie przeważali w środkowej części boiska, ale nie potrafili skonstruować akcji, która realnie zagroziłaby bramce Wisły. Z przebiegu spotkania Kotwica nie zasłużyła na gola, ale w 30. minucie objęła prowadzenie. Miejscowi wykorzystali stały fragment gry. Przy dośrodkowaniu z rzutu wolnego niepewną interwencją wykazał się Piotr Zieliński i piłkę do bramki skierował Dominik Chromiński.