Przez wieki współtworzyli historię i kulturę Zamościa. Ich los był wyjątkowo tragiczny. Przed nami Zamojski Marsz Pamięci

- Chcemy również przypomnieć, że Żydzi byli kiedyś naszymi sąsiadami. Przez wieki współtworzyli historię i kulturę Zamościa – dodaje radny Janusz Kupczyk. - 16 października 1942 r. to wszystko się po prostu skończyło, urwało. Los zamojskich Żydów był naprawdę tragiczny i smutny.

- O tak strasznych wydarzeniach nie powinniśmy nigdy zapominać. Pamięć o ofiarach jest po prostu naszym obowiązkiem. To co się wówczas stało powinno stanowić także przestrogę dla nas wszystkich – podkreśla radna Agnieszka Klimczuk.

Wagony zostały zaryglowane

W 1941 r. niemieccy okupanci zdecydowali, iż cała ludność żydowska zostanie przeniesiono do getta na zamojskim Nowym Mieście. Żydzi musieli nosić opaski z gwiazdą Dawida, 250 mężczyzn stawiało się codziennie do ciężkich robót. Sytuacja stawała się coraz bardziej krytyczna. W marcu 1942 r. do zamojskiego getta dotarły alarmujące wieści z lubelskiego Judenratu. Rozpoczęła się tam brutalna akcja wysiedleńcza (Aktion Reinhardt).