Przez woj. lubelskie przetoczyła się istna nawałnica. Strażacy mieli ręce pełne roboty

We wtorek (4 czerwca) rano IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia na południowym wschodzie kraju.

- Prognozowane opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 60 mm do 80 mm, lokalnie skumulowane sumy opadów do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad - pisano w komunikacie.