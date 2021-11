Przy Herberta na razie nie będzie domu kultury. Fiasko przetargu na przebudowę pomieszczeń. Jaka przyczyna?

Opóźni się otwarcie domu kultury w dzielnicy Dziesiąta. Placówka ma powstać przy ul. Herberta. Aby tak się stało trzeba dostosować pomieszczenia do nowych funkcji. A z tym jest problem. Miasto unieważniło przetarg na wykonanie prac budowlanych. Powód?

- Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu – informuje Monika Głazik z biura prasowego ratusza.

Do przetargu przystąpiło sześć firm. Złożone przez nie oferty wahały się od 722 tys. zł do 1,38 mln zł. Dwie były poniżej kwoty zarezerwowanej przez ratusz, która wynosiła 822,7 tys. zł. Podczas sprawdzania ofert okazało się, że urzędnicy potrzebują na to więcej czasu niż pierwotnie planowali. To wymagało przedłużenia okresu „związania ofertą”. Na to muszą się zgodzić firmy startujące w przetargu a te nie poszły na rękę miastu.

- Wykonawcy nie wyrazili, w wymaganym terminie, pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą – mówi Głazik.