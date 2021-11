Przybędzie mieszkań komunalnych. Nowe bloki staną na Felinie. ZNK z budową może ruszyć w 2022 roku Artur Jurkowski

fot. Łukasz Kaczanowski

Dwa a może trzy bloki trzypiętrowe z ok. 100 mieszkaniami komunalnymi. ZNK przygotowuje się do inwestycji na Felinie. Dowiedział się ile będzie musiał zapłacić za dokumentację projektową. Cała inwestycja może pochłonąć ok. 15 mln zł