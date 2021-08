Przybywa uchodźców na polsko-białoruskiej granicy. Coraz ciaśniej w ośrodkach dla cudzoziemców

Wśród imigrantów jest coraz więcej Afgańczyków uciekających z kraju, gdzie władzę przejęli talibowie. Jak poinformowało MSWiA tylko w sierpniu tego roku na polsko-białoruskiej granicy 2 100 osób usiłowało nielegalnie przekroczyć granicę. - Presja migracyjna jest dostrzegalna głównie na odcinku granicy ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej – poinformowała Anna Michalska, rzeczniczka Komendanta Głównego SG.

Część imigrantów Straż Graniczna kieruje do ośrodków dla cudzoziemców. Jak wynika z danych MSWiA w sierpniu umieszczono w nich 758 osób. W województwie lubelskim są cztery takie placówki – w Bezwoli, Białej Podlaskiej, Łukowie i Kolonii Horbów. - Już otrzymujemy sygnały, że ośrodki są przepełnione, że wstawiają do nich piętrowe łóżka – mówi Anna Dąbrowska, prezeska lubelskiej Fundacji Homo Faber. - Trwają też prace nad zmianą przepisów jeśli chodzi o limity miejsc w ośrodkach – dodaje Marta Borucka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Obecnie w ośrodkach muszą być 4 metry kwadratowe na osobę, ma się to zmniejszyć do 2 mkw.