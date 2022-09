Przychodnie rodzinne zmienią się na lepsze. Tylko nie wiadomo kiedy

Nowe przepisy wprowadzają opiekę koordynowaną w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) i rozszerzają pakiet badań, na jakie będzie mógł kierować pacjenta lekarz rodzinny. Chodzi o badania z zakresu kardiologii, diabetologii, chorób płuc oraz endokrynologii.

Zmiany mają przyspieszyć diagnostykę i usprawnić leczenie: cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca, migotania przedsionków, astmy oskrzelowej, przewlekłej choroby obturacyjnej płuc, niedoczynności tarczycy. Dlaczego akurat te choroby? Zdaniem Ministerstwa Zdrowia są one najczęściej diagnozowane przez lekarzy POZ.

Co istotne, zmiany mają ułatwić dostęp pacjentów do specjalistów, ale nie w sposób bezpośredni. Od 1 października to lekarze rodzinni będą konsultować wyniki pacjentów oraz omawiać dalsze leczenie ze specjalistami: kardiologiem, diabetologiem, pulmonologiem, alergologiem czy endokrynologiem. W efekcie, nie będzie konieczności kierowania pacjentów do specjalistycznej, oddzielnej poradni.

Choć rozporządzenie wejdzie w życie 1 października, to zmiany będą wprowadzane stopniowo, poza tym ich wdrożenie nie jest obligatoryjne dla POZ. A zatem nie wszystkie przychodnie będą oferowały swoim pacjentom rozszerzony pakiet badań. Zdaniem dra Tomasza Zielińskiego, prezesa Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców, zmiany wprowadzane rozporządzeniem są korzystne, ale szansa, że któraś przychodnia wdroży je wraz z początkiem października wydaje się znikoma.