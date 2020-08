Przygarnęli Patryka, gdy wyszedł z domu dziecka. Teraz sami potrzebują pomocy

- Jak przyniósł jedzenie do domu zamiast wódki to dostał od rodziców lanie – dodaje Dariusz Piotrowski.

- Była zima, Łukasz przyprowadził Patryka w podartych tenisówkach. Zaprosiliśmy go na herbatę. Potem znów przyszedł na kolację. Mówił, że pochodzi z patologii, że ma rodziców alkoholików. Że ma dużo rodzeństwa. Że wyszedł dopiero z domu dziecka. Jak opowiadał o tym, to łzy same płynęły z oczu. Tego się nie da opowiedzieć. Nie chciałabym tego przeżyć. On jadł ze śmietników – opowiada Agnieszka Piotrowska.

Patryk w poprzednim domu mieszkał z ośmiorgiem rodzeństwa. - Z rodzicami to 10 osób na 20 metrach. Część spała na łóżkach, a część na podłodze. Libacje były praktycznie codziennie. Jak miałem 12 lat zacząłem na rynku handlować warzywami i owocami od zaprzyjaźnionej pani, żeby dzieciaki miały, co jeść – opowiada. - Postanowiliśmy, że mu pomożemy. Mój brat załatwił Patrykowi pracę. Do tej pory nie żałuje, bo Patryk się sprawdził – zaznacza pani Agnieszka.

Życie Patryka zmieniło się całkowicie. - Do tej pory się wzruszam jak były pierwsze święta i dostałam pierwszy w życiu prezent. Teraz to może wydawać się błahostką, ale były to buty, o których marzyłem. Podczas świąt był stół, normalna choinka. To było tak, jak w telewizji – wspomina Patryk.