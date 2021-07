Przyszedł do sąsiadów z maczetami, policjanta ugryzł w dłoń. Są zarzuty dla 25-latka z Bełżyc

Śledczy badają okoliczności sąsiedzkiej awantury, do której doszło w niedzielne południe w Bełżycach. Według ustaleń policji i prokuratury, sprawcą zdarzenia był 25-letni Piotr J. Feralnego dnia wybrał się on do swoich sąsiadów, którzy mieszkają kilkaset metrów od jego posesji.

Z relacji pokrzywdzonych wynika, że 25-latek odwiedził ich z dwiema maczetami. Dobijał się do drzwi i groził zabójstwem.

- Gdy tylko zobaczył pokrzywdzonych zaatakował ich. Najprawdopodobniej przyczyną zdarzenia był fakt, iż jeden z pokrzywdzonych kilka dni wcześniej zwrócił uwagę 25-latkowi, by ten nie spożywał alkoholu i nie śmiecił na ich posesji - informuje komisarz Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Piotr J. miał ranić jednego z sąsiadów maczetą, zagrozić mu pozbawieniem życia i uderzyć drugiego. Na miejsce została wezwana policja.

W trakcie interwencji bełżyczanin zachowywał się agresywnie. Jednego z funkcjonariuszy ugryzł w dłoń, drugiego opluł. W zatrzymaniu 25-latka uczestniczyło sześciu policjantów. Mężczyzna znieważał ich i groził pozbawieniem życia.