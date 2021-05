PSL prezentuje „Plan dla Polski”. 75 tys. zł na mieszkanie dla młodych

- Na temat Polskiego Ładu wiemy na pewno tyle, że PiS będzie podnosił podatki – ocenił na wtorkowej konferencji prasowej w Lublinie Krzysztof Hetman, europoseł PSL i lider lubelskich ludowców. - Więcej jest tam znaków zapytania niż odpowiedzi. Codziennie mamy informacje o nowych warunkach, obciążeniach, podatkach, opłatach dla wielu grup, szczególnie przedsiębiorców. Możemy więc być pewni, że jeśli PiS do tej pory miał strategię rozdawania, to teraz będzie zabierał, a rozdawał tylko wybranym – dodał.

Zdaniem Hetmana Polski Ład nie jest skuteczną odpowiedzią na kryzys wywołany przez pandemię. Ma nią być „Nasz plan dla Polski” przygotowany przez PSL. - Proponujemy budowę porządnego systemu ochrony zdrowia, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i rozwiązania, dające szansę młodym ludziom – wyliczał europoseł.

Co dokładnie znajduje się w planie PSL?

Poseł Jan Łopata tłumaczył, że wśród założeń jest podniesienie nakładów na służbę zdrowia do 6,8 proc. PKB, podniesienie wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia o 30 procent, a także możliwość do 1 tys. zł odpisu od podatku za leczenie w prywatnych gabinetach lekarskich. Skąd wziąć na to pieniądze?