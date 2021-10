Pszczelarze po raz 40. spotkali się w Kraśniku. Zobacz zdjęcia

- Serdecznie dziękuję Wojewódzkiemu Związkowi Pszczelarzy, a także Kołu Pszczelarzy w Kraśniku na czele z panami Piotrem Różyńskim i Stanisławem Różyńskim za wieloletnią, owocną współpracę w organizacji spotkań. Co warto podkreślić, co roku gościmy pszczelarzy, ale tym razem jako Miasto sami dołączyliśmy do pszczelej braci. Na dachu budynku, w którym spotkania się odbywają, czyli Centrum Kultury i Promocji, od kilkunastu dni funkcjonuje mała pasieka - mówił w niedzielę, burmistrz Wojciech Wilk.