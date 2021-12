Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin już w Mińsku. Zwycięstwo warunkiem awansu

Tym razem akademiczki przystąpią do meczu już z nieco innej pozycji. Do Mińska nie udały się bowiem trzy zawodniczki i trener, u których testy na obecność koronawirusa dały wyniki pozytywne. Absencje zawodniczek, a co za tym idzie okrojona ławka rezerwowych, z pewnością nie będą działały na korzyść zmęczonych grą co trzy dni w tym sezonie lublinianek. – Mimo wszystko będziemy walczyć o zwycięstwo. W takich realiach żyjemy i musimy mieć tego świadomość. W walce o awans będziemy jeszcze bardziej niż zazwyczaj potrzebować wsparcia ze strony naszych kibiców – mówi prezes AZS UMCS Lublin, Rafał Walczyk.

Początek decydującego o losach awansu spotkania w Mińsku o godzinie 18:00. Transmisja na kanale YouTube Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA.