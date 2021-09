Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin wysoko pokonała Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz

Pierwszego dnia zawodów podopieczne Krzysztofa Szewczyka pokonały drużynę gospodyń, Energę Toruń 82:60. Nazajutrz akademiczki wygrały w jeszcze bardziej przekonującym stylu. Lublinianki rzuciły aż o 30 punktów więcej od ekipy Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz.

Tydzień wcześniej Pszczółka przegrała z tym przeciwnikiem we własnej hali podczas AZS UMCS Cup w stosunku 63:69. Wówczas w lubelskim zespole zabrakło jednak Amerykanek Kamiah Smalls i Natashy Mack oraz Emilii Kośli. Zawodniczki z USA przyleciały do naszego kraju dopiero w trakcie mijającego tygodnia, natomiast Polka wróciła do składu po kontuzji stawu skokowego.

Konfrontacja z bydgoszczankami była dla Pszczółki ostatnim sprawdzianem przed pierwszym od pół roku meczem o stawkę. 23 września drużyna trenera Szewczyka zagra bowiem w ramach eliminacji EuroCup z rosyjskim Spartakiem Moskwa.

Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin - Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz 80:50