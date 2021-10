Pszczółka Polski-AZS UMCS Lublin zainauguruje w czwartek zmagania w fazie grupowej rozgrywek EuroCup

Lublinianki będą rywalizować w grupie C, a ich rywalkami oprócz gorzowianek będą zespoły CBK Mersin Yesisehir (Turcja) i BC Horizont Region Mińsk (Białoruś).

Podopieczne trenera Krzysztofa Szewczyka do fazy grupowej dostały się po wyeliminowaniu w dwumeczu faworyzowanego Spartaka Moskwa. Pszczółka wygrała w Lublinie pierwszy mecz 62:61, natomiast w stolicy Rosji akademiczki zwyciężyły 73:69. Do najbliższego starcia z gorzowiankami, „Pszczółki” przystąpią dodatkowo opromienione premierowym triumfem w Energa basket Lidze Kobiet. Lublinianki pokonały bowiem przed własną publicznością Ślęzę Wrocław 58:52.

- Nastroje, jak to po zwycięstwach są niezłe. Mam nadzieję, że powoli wychodzimy z przeziębień, chorób, czy też drobnych urazów i szykujemy się na starcie z gorzowiankami. Na pewno czeka nas jednak bardzo ciężki mecz - mówi trener Krzysztof Szewczyk.

- Przed nami granie co trzy, cztery dni, ale zgłaszając się do EuroCupu wiedzieliśmy że tak będzie. Cieszymy się jednak z występów w europejskich pucharach z mocnymi przeciwnikami. Liczę, że to zaprocentuje w końcówce sezonu w Energa Basket Lidze. Na tę chwilę każdy najbliższy mecz jest dla nas najważniejszy i chcemy kolekcjonować zwycięstwa. Mamy po prostu wygrywać i to jest najważniejsze - dodaje.