Pszczółka Polski-Cukier AZS UMCS Lublin nadal niepokonana w Energa Basket Lidze Kobiet. Akademiczki wygrały z Politechniką Poznań

– Wiedziałem, że to będzie bardzo ciężki mecz, gdyż od półtora miesiąca gramy tak naprawdę co trzy dni, a dodatkowo dochodzą do tego ciężkie i długie podróże – mówi Krzysztof Szewczyk, szkoleniowiec Pszczółki Polski-Cukier AZS UMCS Lublin.

– Tak jak wspomniałem wcześniej spodziewaliśmy się trudnego meczu w Poznaniu i taki on zresztą był. W końcówce pokazaliśmy jednak charakter, byliśmy mądrzejsi od gospodyń, co pozwoliło nam odnieść kolejne zwycięstwo. Nie zagraliśmy może na najlepszym procencie skuteczności, ale to nie ma znaczenia, gdyż najważniejsze są dla mnie wygrane, czy w EuroCupie, czy w Energa Basket Lidze Kobiet – dodaje lubelski trener.

Lublinianki udały się do Poznania prosto z Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie grały w środę mecz w rozgrywkach EuroCup. W stolicy Wielkopolski spędziły trzy dni i jak przystało na faworytki bardzo dobrze rozpoczęły sobotnią potyczkę. Po akcji dwa plus jeden serbskiej rozgrywającej Aleksandry Stanaćev, prowadziły bowiem po blisko czterech minutach gry 9:4. Na dwie minuty przed końcem pierwszej kwarty, gdy Słowaczka Ivana Jakubcova wykorzystała dwa rzuty osobiste, Pszczółka miała już dziewięć oczek zaliczki (19:10). Ostatecznie premierowa odsłona zakończyła się wynikiem 22:15 dla przyjezdnych.