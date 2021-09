Pszczółka Polski-Cukier AZS UMCS Lublin powalczy w Rosji o awans do fazy grupowej EuroCup

To będzie rewanż za spotkanie sprzed tygodnia, w którym zielono-białe pokonały Rosjanki na własnym parkiecie 62:61. Pierwsze ze starć było bardzo dobrym materiałem do analizy dla sztabu szkoleniowego lublinianek. "Pszczółki" przez większość rywalizacji miały bowiem z pozoru bezpieczną przewagę punktową, ale w czwartej kwarcie przeciwniczki odrobiły straty i wyszły na prowadzenie. Ostatecznie, po thrillerze trzymającym w napięciu do ostatnich sekund, skromne zwycięstwo zostało w Lublinie.

- Jedziemy do Moskwy po awans - deklaruje Krzysztof Szewczyk, trener lubelskiego zespołu. - Szanse oceniam pół na pół. Przed rozpoczęciem pierwszego spotkania każdy mówił, że to będą ciężkie i wyrównane boje. Pierwsze starcie pokazało, że te przewidywania się sprawdziły. Po meczu czuliśmy niedosyt, bo chcieliśmy pojechać na rewanż z większą przewagą. Jednak w drugiej połowie stało się to, czego się obawialiśmy i naszym kluczowym zawodniczkom zabrakło sił w drugiej połowie. Poza tym na parkiecie pojawiło się trochę nieporozumień wynikających z braku zgrania z nowymi zawodniczkami, które zaczęły trenować z nami dopiero w połowie września. Powiedziałem dziewczynom w szatni, że w Moskwie będziemy innym, lepszym zespołem, ponieważ kolejny tydzień wspólnych zajęć dużo nam da.