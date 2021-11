Pszczółka Polski-Cukier AZS UMCS Lublin rozpoczyna rundę rewanżową rozgrywek EuroCup

Lublinianki do tego meczu przystąpią w dobrych humorach, gdyż w 5. kolejce Energa Basket Ligi Kobiet rozgromiły u siebie Energę Toruń 83:47. Gorzowianki są jednak także w coraz lepszej formie, bowiem w minioną niedzielę pewnie pokonały na wyjeździe CTL Zagłębie Sosnowiec 85:62. Drużynę z województwa lubuskiego do zwycięstwa w tym spotkaniu poprowadziło trio - Bułgarka Borislava Hristova (19 punktów), Amerykanka z paszportem Bośni i Hercegowiny - Courtney Hurt (19) oraz kolejna koszykarka z USA - Stephanie Jones (16).

– Na pewno jedziemy do Gorzowa Wielkopolskiego wygrać. Chcę jednak podkreślić, że ani zwycięstwo nie zapewni nam pewnego awansu do kolejnej fazy, tak, jak i porażka nie przekreśli naszych szans na wyjście z grupy – mówi Krzysztof Szewczyk, trener Pszczółki Polski-Cukier AZS UMCS.

– Nie ulega jednak wątpliwości, że triumf w środowym starciu z gorzowiankami znacznie przybliży nas do awansu z grupy. W tym sezonie dwukrotnie wygraliśmy co prawda z tym zespołem, raz w lidze i raz w pucharach, ale teraz nie będzie wcale łatwiej o zwycięstwo. Będzie nawet znacznie trudniej, gdyż u nas już zmęczenie daje trochę znać o sobie. Poza tym będzie to kolejny daleki wyjazd i spodziewamy się naprawdę ciężkiego meczu – dodaje szkoleniowiec akademiczek.