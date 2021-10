Pszczółka Polski-Cukier AZS UMCS Lublin z czwartym zwycięstwem w Energa Basket Lidze Kobiet

Lubelska drużyna podrażniona porażką przed własną publicznością z Horizontem Mińśk 50:62 w ostatniej kolejce rozgrywek EuroCup, chciała bardzo zrehabilitować się i odgryźć w starciu z Energą Toruń.

Lublinianki świetnie weszły w niedzielny pojedynek, prowadząc po czterech minutach gry 11:4, gdy dwa rzuty osobiste wykorzystała Natasha Mack. Po rzucie zza linii 6,75 m Marty Wieczyńskiej, strata torunianek wynosiła już tylko jedno oczko (14:15). Pszczółka po pierwszej kwarcie miała pięć punktów zaliczki (20:15), a wynik premierowej odsłony ustaliła Mack.

Kwarta numer dwa rozpoczęła się od celnej trójki Emili Kośli, która powróciła do gry po chorobie. Gdy w 14. minucie celnie przymierzyła Natalia Kurach, przewaga miejscowych wzrosła od trzynastu oczek (30:17). "Katarzynki" robiły co mogły, ale nie mogły sobie poradzić z dobrą defensywą lublinianek, które dały sobie rzucić w drugiej kwarcie zaledwie dwanaście punktów. Same znacznie lepiej radziły sobie w ofensywie i przed zejściem na przerwę akademiczki wygrywały 46:27.