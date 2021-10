Pszczółka Polski-Cukier AZS UMCS Lublin zagra z Horizontem Mińsk kolejny mecz fazy grupowej rozgrywek EuroCup

Podopieczne trenera Krzysztofa Szewczyka na inaugurację rozgrywek grupowych EuroCup pokonały u siebie ekipę Enea Gorzów Wielkopolski 79:59, a na wyjeździe przegrały z turecką drużyną CBK Mersin Yesisehir 75:98. Z kolei team BC Region Horizont Mińsk ma na koncie dwie porażki - w Turcji 55:78 i w Gorzowie 58:80.

– Nastroje w drużynie są bojowe i chcemy oczywiście wygrać ten mecz. Zdajemy sobie jednak sprawę, że będzie to bardzo trudna potyczka, gdyż ekipa z Mińska jest naprawdę bardzo doświadczonym zespołem – szkoleniowiec Pszczółki.

– Gramy przed własną publicznością i jeśli myślimy o awansie do kolejnej rundy, musimy koniecznie wyjść zwycięsko z tego pojedynku. Wcześniejsze wyniki rywalek mogą trochę mylić, bowiem to bardzo doświadczony zespół z reprezentantkami Białorusi, który posiada w swoim składzie także niezłe zawodniczki zagraniczne. Do naszej drużyny powróciła już Klaudia Niedźwiecka. Do gry powinna być także gotowa Emilia Kośla. Czekamy oczywiście cały czas na Włoszkę Martinę Fassinę, która będzie pauzować kilka tygodni – dodaje Szewczyk.