Pszczółka Start Lublin rozpoczął budowę składu na nowy sezon

Lubelski klub ogłosił, że czerwono-czarnych barw nadal będzie bronił Thomas Davis. Amerykański skrzydłowy dołączył do Pszczółki Startu w styczniu bieżącego roku, przechodząc z Kinga Szczecin. 30-letni zawodnik wystąpił w zespole prowadzonym przez trenera Davida Dedka w 14 ligowych spotkaniach, w których notował średnio 10,6 pkt, 3,1 zbiórki oraz 2,6 asysty, spędzając na parkiecie ponad 23 minuty na mecz.

Davis chce spędzić więcej czasu w Lublinie, więc podpisał kontrakt na dwa lata. Koszykarz ze Stanów Zjednoczonych dobrze czuje się w Energa Basket Lidze, w której oglądamy go nieprzerwanie od sezonu 2016/17, najpierw w barwach Polpharmy Starogard Gdański, a następnie klubów ze Szczecina i Lublina. - Thomas stara się o polskie obywatelstwo - wyznaje Arkadiusz Pelczar, prezes Pszczółki Startu. - To wszechstronny zawodnik, który zawsze skrupulatnie wywiązuje się ze swoich boiskowych zadań, a takich nie jest łatwo znaleźć na rynku. Poza tym to bardzo sympatyczny człowiek i jesteśmy zadowoleni, że udało nam się szybko dojść do porozumienia - dodaje.