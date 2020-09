Pszczółka Start Lublin zagra dziś pierwszy mecz w hali Globus od pół roku

Oba zespoły przystąpią do dzisiejszej potyczki po porażkach na inaugurację rozgrywek. “Startowcy” przegrali w miniony czwartek w Stargardzie z tamtejszą PGE Spójnią 65:70. Z kolei torunianie ulegli w Gliwicach miejscowemu GTK 74:88.

- Uważam, że w pierwszym meczu sezonu graliśmy okropnie, a mimo to, do końca mieliśmy szansę na zwycięstwo - przyznaje Roman Szymański, center Pszczółki Startu. - Analizowaliśmy to spotkanie i wiemy, które boiskowe sytuacje trzeba lepiej rozwiązywać. Musimy przede wszystkim lepiej zacząć mecz, bo w Stargardzie weszliśmy w spotkanie dość słabo. Trzeba zagrać bardziej zespołowo oraz agresywniej w ataku i obronie - dodaje zawodnik.

W ostatnich sezonach Polski Cukier Toruń zazwyczaj walczył o medale mistrzostw kraju. Tym razem, w wyniku problemów finansowych klubu, budżet jest mniejszy i w teorii skład zespołu jest słabszy, aniżeli w poprzednich kampaniach. Mimo wszystko czerwono-czarni podchodzą do rywala z respektem.