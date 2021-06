Pszczółka Start Lublin. Zawodnicy zostali w klubie, bo widzą jego rozwój i cenią stabilizację

Jako pierwszy nową umową z Pszczółką Startem związał się Amerykanin Thomas Davis. 30-letni skrzydłowy podpisał kontrakt na dwa lata jeszcze na początku maja. Pod koniec poprzedniego miesiąca kibiców czerwono-czarnych ucieszyła natomiast informacja o tym, że swój pobyt w lubelskim klubie postanowił przedłużyć kapitan zespołu, Mateusz Dziemba.

- Mam w Lublinie wszystko, co jest mi potrzebne i dobrze się tu czuje, więc po co miałbym to zmieniać? Co prawda, długo się zastanawiałem, czy wybrać inne otoczenie, ale otrzymałem dwie konkretne oferty kontraktowe i wybrałem Pszczółkę Start - mówi popularny "Dziembol", który podpisał trzyletnią umowę.

Po zakończeniu zmagań w minionym sezonie Energa Basket Ligi 29-letni koszykarz przeniósł się do Francji, ale w drużynie ALM Evreux Basket zabawił tylko przez miesiąc. - Wypełniłem do końca swój kontrakt. To była ciekawa przygoda. Nie ma się czego bać i polecam każdemu, kto ma taką możliwość pojechać choć raz w życiu i spróbować swoich sił w zagranicznym klubie. Potraktowałem to jako małą inwestycję - zdradza Dziemba.