Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin rozpoczyna rywalizację o udział w EuroCup

Zielono-białe przystąpią do dzisiejszego spotkania w dobrych nastrojach. W próbie generalnej przed kwalifikacjami do EuroCup lublinianki zaprezentowały się z dobrej strony w VI Memoriale im. profesora Stanisława Łęgowskiego w Toruniu. Pierwszego dnia zawodów podopieczne Krzysztofa Szewczyka pokonały drużynę gospodyń, Energę Toruń 82:60. Nazajutrz akademiczki wygrały w jeszcze bardziej przekonującym stylu. Lublinianki rzuciły aż o 30 punktów więcej od ekipy Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz.

- Zagraliśmy po raz pierwszy w pełnym składzie: z dwiema Amerykankami i Emilią Koślą - przyznał trener Szewczyk w rozmowie z klubowym portalem. - Widać co prawda jeszcze sporo niedociągnięć. Musimy trochę podciągnąć fizycznie zawodniczki ze Stanów, które dopiero do nas dołączyły. To był nasz ostatni sprawdzian przed eliminacjami do EuroCup. W niedzielę mieliśmy dzień wolnego, a od poniedziałku do środy już tylko treningi. Wszystkie zawodniczki są zdrowe, więc pozostaje mieć nadzieję, że tak pozostanie do meczu ze Spartakiem - dodał szkoleniowiec.