Pszczółki zagrają w środku tygodnia. Do odrobienia mecz z Eneą Poznań

W pierwszym starciu obu drużyn, które w listopadzie odbyło się w Poznaniu 67:58 wygrały lublinianki. Także teraz to one będą faworytkami. Rywalki w tym sezonie nie radzą sobie najlepiej. Z bilansem 3-11 zajmują przedostatnie – 10. miejsce w tabeli. Mimo to Pszczółki będą musiały uważać.

– Poznań ma pewno ma duży potencjał na obwodzie. Chennedy Carter, Michaela Hauser, nie można zapominać o Jovanie Popović. One kolokwialnie mówiąc mogą „odpalić”. U nas z natomiast jest tam bardzo dobra Kamiah Smalls. Na pewno mecz będzie ciekawy – uważa drugi trener Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin, Marek Lebiedziński. – Wydaje mi się, że mamy przewagę pod koszem, ale tę przewagę trzeba wykorzystać – uważa dodaje.

Dla lublinianek aktualny sezon jest jak na razie bardzo udany. Na czternaście ligowych pojedynków wygrały aż jedenaście. Dodatkowo zielono-białe nadal rywalizują na parkietach EuroCup, gdzie dotarły już do najlepszej „ szesnastki” rozgrywek. To wiąże się z dużym natężeniem spotkań, a co za tym idzie, z dużym zmęczeniem.