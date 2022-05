Publicis Re:Sources zatrudnia w Lublinie. Płace? – Na poziomie warszawskim – deklaruje spółka. Zobacz zdjęcia Małgorzata Genca Artur Jurkowski

Spółka Publicis Re:Sources otworzyła swoje biuro w Lublinie, To druga – po Warszawie – placówka firmy w Polsce. Zatrudnia 40 osób, a do końca roku chce zwiększyć zatrudnienie do 100 pracowników. Zarobki? – Na poziomie warszawskim - deklaruje szefowa oddziału.