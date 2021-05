Puławski Demo Day już za nami. Zobacz zdjęcia z poniedziałkowego wydarzenia

W trakcie poniedziałkowej edycji Demo Day Startupy po krótkiej, bo zaledwie pięciominutowej prezentacji, przez dziesięć minut odpowiadały na serie pytań zadawanych przez ekspertów. Pozytywna weryfikacja pozwala na ubieganie się o dofinansowanie nawet do jednego miliona złotych z PARP.

- Podpisaliśmy już ponad 200 umów inkubacyjnych, ponad 150 startupów zakończyło proces inkubacji i weszło na rynek z optymalnym pomysłem biznesowym – wyliczał na poniedziałkowym spotkaniu prezes PPNT, Tomasz Szymajda.

Puławskie startupy na przestrzeni ubiegłego roku pozyskały kolejne 40 mln złotych na rozwój działalności gospodarczej. Część z tych środków zostało ulokowanych w Polsce Wschodniej, m.in. w Puławach i Lublinie.

- Cieszymy się, że projekt pomaga w rozwoju kreatywnych młodych ludzi - mówił prezes Szymajda

Demo Day to ogólnodostępna impreza, która również w tym roku odbywała się "hybrydowo". Jej przebieg można było śledzić na platformie YouTube, oraz przez stronę internetową Inkubatora. Puławski Akcelerator Biznesu może poszczycić się wieloma firmami, które były inkubowane, a obecnie dosłownie mają szansę zmienić świat. Przytoczyć można chociażby Vertigo Farms tworzące farmy wertykalne, które wzbudzają ogromne zainteresowanie i elektryzują środowisko ekologów, Spectalight tworzące pokazy świetlne i pirotechniczne z wykorzystaniem dronów, czy choćby Respmedical - twórcy urządzenia Breather One, który pomaga w rehabilitacji osób z lub po przebyciu chorób układu oddychania - podkreślają pracownicy Wschodniego Akceleratora Biznesu, zachęcając do śledzenia wydarzenia i innowacji, które mają szansę na lepsze zmienić otaczający nas świat.