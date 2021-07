Puławy: Będzie referendum w sprawie odwołania rady miasta? Rozpoczęła się zbiórka podpisów

- To w pełni obrazuje, że w większości miejscy radni swoim postępowaniem działają na szkodę naszego miasta. Decyzje te sprawiły wzburzenie wśród wielu mieszkańców miasta, którzy chcą, aby skład rady miasta uległ zmianie. Dlatego postanowiliśmy podjąć taką inicjatywę – ocenia w komunikacie w tej sprawie Łukasz Dziura, pełnomocnik inicjatywy referendalnej. - Przy podziale środków z rządowych funduszy nasze miasto jest notorycznie pomijane. Radni klubów opozycji nie zauważyli nawet potrzeby przyjęcia wspólnego stanowiska w tej sprawie. Działania te jawnie pokazują, że radni PiS i byłego prezydenta Janusza Grobla nie myślą o naszym mieście - dodaje Łukasz Dziura.

Powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Miasta Puławy trafiło już do delegatury Krajowego Biura Wyborczego. - Komisarz wyborczy sprawdzi, czy spełnia ono wymogi formalne – mówi Daniel Drzazga, dyrektor delegatury KBW w Lublinie.

Prezydent Puław bez wotum zaufania. Gmina odwoła go z funkcji?

Inicjatorzy referendum muszą teraz w ciągu 60 dni zebrać wymaganą ilość podpisów, żeby móc złożyć formalny wniosek o przeprowadzenie referendum. Musi go poprzeć 10 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców Puław czyli prawie 4 tys. osób. Jeśli się to uda komisarz wyborczy wyda postanowienie o przeprowadzeniu referendum. Żeby było ważne, musiałoby wziąć w nim udział nie mniej niż 3/5 osób, które głosowały w wyborach rady miasta w 2018 roku. Zwykle w tego typu przypadkach nie udaje się przekroczyć tego progu (tak było np. w głosowaniu w sprawie odwołania Rady Gminy Sawin w czerwcu tego roku).