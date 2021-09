Puławy. Chciał pobić i okraść nastolatka. 23-latek trafił do tymczasowego aresztu

Do zdarzenia doszło w niedzielny ranek w Puławach.

- 14-latka idącego starym mostem w kierunku Góry Puławskiej zaczepiło dwóch mężczyzn. Jeden z nich zażądał, aby chłopiec oddał mu wszystko, co posiada w kieszeniach. Gdyby tego nie zrobił, miał zostać pobity. Agresor zastraszył także 14-latka, że wrzuci go do Wisły. Młody puławianin miał w kieszeniach telefon komórkowy, klucze od domu oraz kartę do bankomatu. Napastnik zabrał mu przedmioty i zażądał, aby chłopiec wypłacił kieszonkowe, które posiada na koncie - opisuje podkom. Ewa Rejn-Kozak, oficer prasowy puławskiej policji.