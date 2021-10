Puławy: Kierowcy na ,,podwójnym gazie" zatrzymani dzięki obywatelskim postawom mieszkańców

Jak się okazuje, nie tylko policja ściga pijanych kierowców. Robią to także inni - coraz częściej przypadkowi świadkowie, którzy zgłaszają to na numer alarmowy. Tak było m.in wczoraj (13 października). I to dwukrotnie.

Najpierw na policję zadzwonił świadek, który zauważył, że renault wjeżdżające do Puław od strony Końskowoli jedzie zygzakiem, momentami jadąc nawet poboczem. Policjanci zatrzymali kierującego na ul. Słowackiego - kierowca faktycznie był nietrzeźwy. Miał 2 promile i trafił do policyjnego aresztu.

Druga sytuacja miała miejsce w Górze Puławskiej, gdzie doszło do kolizji, którą spowodował nietrzeźwy kierowca. Kierujący oplem, wyprzedzając volkswagena, uderzył w jadącą z naprzeciwka mazdę, a następnie w wyprzedzanego volkswagena./ Kiedy chciał odjechać, uderzył jeszcze w zaparkowanego na poboczu hyundaia.

Mężczyzna został zatrzymany przez kierującego volkswagenem, który dogonił go swoim autem, zatrzymał i zabrał kluczyki. Kierowca opla, 52-letni mieszkaniec gm. Puławy miał 1,7 promila. Stracił prawo jazdy i trafił do policyjnego aresztu.