Puławy: Oślepiło go światło i potrącił 79-latka na przejściu

Do zdarzenia doszło około południa na ulicy Lubelskiej w Puławach, kiedy 68-letni kierowca toyoty potrącił na przejściu dla pieszych znajdującego się na nim 79-latka. Na miejsce natychmiast zostały wezwane odpowiednie służby, które przewiozło poszkodowanego do szpitala. Ze względu na stan jego zdrowia niemożliwe było poddanie go badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu dlatego zabezpieczono od niego krew do dalszych badań.

Jak ustaliła policja, kierowca toyoty był trzeźwy, jak tłumaczył – nie zauważył pieszego, gdyż oślepiło go padające na niego światło słoneczne.

Funkcjonariusze policji dalej prowadzę postępowanie w sprawie wypadku i dokładniej badają okoliczności zdarzenia.