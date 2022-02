Puławy: Policjanci zatrzymali poszukiwanego 33-latka. Schował się u dziadka za kanapą

Do zatrzymania doszło w środę (9.02). Policjanci z zespołu do spraw poszukiwań puławskiej komendy wraz z dzielnicowym udali się do jednego z mieszkań na terenie miasta. Z informacji posiadanych przez funkcjonariuszy wynikało, że ukrywa się tam 33-latek, poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Puławach do odbycia kary pozbawienia wolności.

– Początkowo nikt nie otwierał drzwi. Po pewnym czasie, słysząc argumenty policjantów, otworzył starszy mężczyzna, który oświadczył, że 33-latka nie ma w domu – informuje podkom. Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej w Puławach.