Puławy. Strefa Fizyczna w Parku Naukowo-Technologicznym przyciąga młodych naukowców

Strefa Pomysłodawcy to miejsce upowszechniania innowacji, gdzie tworzone będą nowe idee i pomysły, które skupiają zespoły i ludzi gotowych do eksperymentowania i poszerzania swoich horyzontów. Fizyczne strefy dla innowatorów, studentów, wynalazców, badaczy, pasjonatów techniki, rodzin i dzieci. Strefa powstała w celu pomocy, doradztwa i wsparcia technicznego dla osób kreatywnych, które mają pomysły dotyczące rozwiązań naukowych, zainteresowanych innowacjami. To platforma wymiany koncepcji, sprawdzania potencjału biznesowego, technologicznego i komercjalizacyjnego. - informuje Puławski Park Naukowo-Technologiczny