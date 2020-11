Puławy: Znajomi pili i jedli. Nagle Artur P. chwycił nóż. Polała się krew

Uwaga! TVN: 12-letniego Kamila zagryzły psy. „Zwierzęta były bite i zamykane w piwnicy”

12-letni Kamil odwiedzał kolegę, kiedy rzuciły się na niego dwa pitbulteriery. Chłopiec w stanie krytycznym trafił do szpitala. Lekarzom nie udało się go uratować. Właściciel agresywnych psów został aresztowany, nie przyznaje się do winy.