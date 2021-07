Puławy: Znamy zwycięzcę "Konkursu na najdorodniejszą truskawkę Sezonu Truskawkowego 2021"

Do 30 czerwca br. hodowcy mogli zgłaszać do Urzędu Gminy Puławy najdorodniejsze, dojrzałe truskawki wychodowane na swoich plantacjach. Owoce te jak oceniane były pod względem wagi. W tym roku do konkursu zostały zgłoszone cztery owoce od czterech plantatorów. Najdorodniejsza truskawka została przyniesiona do Urzędu Gminy Puławy 18 czerwca 2021 r. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz gadżety z Gminy Puławy.

- Truskawka była odmiany Roxana. Państwu Dorocie i Mariuszowi Plewkom serdecznie gratulujemy - czytam na oficjalnym fanpag'u urzędu gminy

Niestety w tym roku nie udało się pobić rekordu z 2017 roku - kiedy to zwycięski owoc, również odmiany Roxana osiągnął wagę 214 gramów i pobił tym samym nieoficjalny rekord Polski.