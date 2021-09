Putinowska polityka kłamstwa. Felieton kresowy

Oczywiście próżno szukać w materiale rosyjskiego MSZ informacji o pakcie Ribbentrop-Mołotow, sowiecko-niemieckiej współpracy politycznej i wojskowej, wspólnych defiladach, a przede wszystkim o mordach i deportacjach dokonanych przez Sowietów. W materiale nie mogło zabraknąć wypowiedzi samego Putina, który twierdzi, że za tragedię Polski odpowiedzialne są ówczesne polskie władze.

Oczywiście kłamstwa można ignorować, można też z nich kpić. Należy jednak pamiętać o sile słowa i że to ono nadaje bieg zdarzeń. Dobrze, że polskie władze ostro w tym roku na te kłamstwa zareagowały, chociaż jeszcze 2 lata temu nie brakowało i takich (wbrew stanowisku prezydenta Andrzeja Dudy), którzy uważali, że Putina należy zapraszać do Polski na uroczystości związane z wybuchem II wojny światowej. Do dziś zresztą te osoby wpływają na polską politykę zagraniczną. Putinowskie i łukaszenkowskie kłamstwa na temat II wojny światowej są fundamentem nienawiści do Zachodu, a szczególnie do naszego kraju. Oczywiście na liście wrogów jest Litwa, są inne państwa bałtyckie, jest też Ukraina. W przypadku tego ostatniego kraju warto zauważyć, że nad Dnieprem do czasów Majdanu i Rewolucji Godności też był powszechny kult Armii Czerwonej i wielu 17 września traktowało jako dzień wyzwolenia „okupowanych przez Polskę terenów”, a w powszechnej świadomości wojna zaczęła się 22 czerwca 1941 roku, gdy Niemcy napadły na Sowiety i była nazywana „Wielką Wojną Ojczyźnianą”. W gmachach ukraińskich uczelni dla wszelkiego rodzaju służb, a nawet w komendach ówczesnej milicji wisiały portrety czekistów i enkawudzistów, którzy mieli stanowić wzorce do naśladowania. Tablica pamiątkowa poświęcona „bohaterskim” Oddziałom Pogranicznym NKWD wisiała m.in. we Włodzimierzu Wołyńskim, w pobliżu miejsca, gdzie więziono i katowano polskich żołnierzy wziętych do niewoli po 17 września 1939 roku. Dziś już jej nie ma, a Ukraina i jej najwyżsi przedstawiciele wiedzą, że II wojna światowa zaczęła się od niemieckiego ataku na Polskę 1 września 1939 roku, a 17 września przyłączyli się do nich Sowieci.