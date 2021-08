Rachmistrzowie poszukiwani. W Lublinie miasto chce zatrudnić 47 dodatkowe osoby do przeprowadzenia spisu powszechnego

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 potrwa do końca września. Ruszył 1 kwietnia. Do tej pory w wzięła w nim udział ok. połowa mieszkańców. Miasto chce zatrudnić dodatkowych rachmistrzów. Chodzi łącznie o 47 osoby.

- Rachmistrzem spisowym może zostać osoba pełnoletnia, niekarana, posługująca się językiem polskim w mowie i piśmie, która posiada wykształcenie co najmniej średnie i cieszy się dobrą opinią – mówi Monika Głazik z biura prasowego ratusza.

Na złożenie dokumentów jest czas do 13 sierpnia. - Wyłonieni w wyniku naboru uzupełniającego kandydaci na rachmistrzów spisowych zobowiązani będą do wzięcia udziału on-line w jednodniowym szkoleniu w części teoretycznej oraz praktycznej, warsztatowej, m.in. polegającej na pracy w aplikacji do zbierania danych – informuje Głazik.